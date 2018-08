Del Potro avanzó y Murray quedó fuera del US Open

Fueron dos encuentros simultáneos. En el estadio Louis Armstrong, Juan Martín del Potro no tuvo problemas con el estadounidense Denis Kudla. En el Arthur Ashe, Fernando Verdasco dejó fuera a un tocado Andy Murray. En un lado, el argentino y su potencia, imposible para el tenista local. Del otro, el británico y su regreso a las canchas y el español y sus latigazos de derecha. El primer encuentro nunca tuvo discusión sobre el dominador, el segundo vivió más paridad, pero al final el resultado era el esperado. Delpo y su tiquete a tercera ronda tras ganar con parciales de 6-3, 6-1 y 7-6 (4) y Verdasco y su lucha para imponerse por 7-5, 2-6, 6-4 y 6-4.

El número tres del mundo comenzó arrollador y al final bajó un poco la intensidad, al igual que el porcentaje de primeros saques y por eso el tercer parcial se fue hasta el desempate. Juan Martín está corriendo como pocas veces se le ha visto, su derecha está siendo efectiva y su servicio infalible. Por eso ganó sin mayores problemas y avanzó a la tercera ronda del US Open.

Le puede interesar: el renacer de Juan Martín del Potro

Entretanto, en un duelo emotivo por el pasado de ambos tenistas más que por su presente, Verdasco y Murray brindaron espectáculo. El escocés, con apenas cuatro torneos en el año, dio hasta donde pudo y quedó evidenciado que todavía no tiene el ritmo para poder ejecutar el tenis que necesita. El ibérico, tres años mayor (34 contra 31) se movió mejor, aprovechó el fuerte calor en un escenario en el que no ventea para acceder a la siguiente ronda.

Ahora, Del Potro y Verdasco se enfrentarán en uno de los mejores partidos que ya entrega el último Grand Slam de la temporada.

Más resultados de la jornada:

Sloane Stephens df Angelina Kalinina 4-6, 7-5 y 6-2

Venus Williams df Camila Giorgi 6-4 y 7-5

Milos Raonic df Gilles Simon 6-3, 6-4 y 6-4

Guido Pella df Paolo Lorenzi 7-5, 6-0 y 6-2.

@FerVerdasco plays some inspired tennis to defeat Murray for just the 2nd time in 15 career matches, 7-5, 2-6, 6-4, 6-4...



Next up: Delpo in R3!#USOpen pic.twitter.com/P2mYuScFEx