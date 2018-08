El griego Tsitsipas hace historia y alcanza la final en Toronto

EFE

El griego Stefanos Tsitsipas, gran sensación del Masters 1000 de Toronto, ganó este sábado al sudafricano Kevin Anderson, sexto jugador del ránking ATP y cuarto favorito, para alcanzar la final del torneo, la segunda de su carrera y la más relevante hasta ahora en su historial.



El heleno disputará la final el mismo día que cumplirá 20 años. Será frente al ganador de la otra semifinal, la que disputarán desde las (7:00 p.m.) de este sábado, entre el español Rafael Nadal, primer cabeza de serie, y el ruso Karen Jachánov. (Lea también: Stefanos Tsitsipas, el griego que le ganó a tres Top 10 en una semana)



Tras un final dramático que culminó un duelo con tintes épicos -6-7(4), 6-4 y 7-6(7)-, el griego logró dejar en el camino a otro de los favoritos. Tsitsipas se convirtió en el jugador más joven de la historia en ganar a cuatro top-10 en un solo torneo. Nadie, desde que es estableció el circuito ATP en 1990 ha logrado algo similar.



El jugador de Atenas, vigésimo séptimo tenista del circuito, aguantó el tipo durante dos horas y 48 minutos. Salió adelante de un punto de partido, que tuvo el sudafricano en el desempate del duelo.



Anderson, finalista en Wimbledon, fue la cuarta gran víctima de la sensación helena. El austríaco Dominic Thiem, el serbio Novak Djokovic y el alemán Alexander Zverev no pudieron antes con Tsitsipas. El sudafricano, tampoco. (Lea también: Los cambios que podrá sufrir la Copa Davis)



El tenista de Atenas, que sólo cuenta con la final del torneo de Barcelona que perdió con Nadal, en este 2018, como única aproximación hacia un trofeo, disputará el choque más importante de su prometedora carrera este domingo.



No decayó a pesar del buen arranque de Anderson, poseedor de un gran saque y solvente en la red. El tenista griego, que ya advirtió en Washington de sus expectativas en el tramo norteamericano de la temporada, ganó en convicción después. Rompió por primera vez el servicio de su rival para enderezar el partido, que se resolvió en el último parcial.



Nadie cedió en el tercer set. Ninguno aprovechó las opciones de rotura que dispuso. Salvados por el propio saque o la imprecisión del rival en los momentos determinantes, la resolución cayó en manos del 'tie break'.



Tsitsipas tuvo dos puntos de partido antes del triunfo. No los aprovechó. Anderson dispuso de su ocasión también, que dejó pasar. A la tercera opción se aferró el ateniense, que cerró la victoria y su pase a la final, la segunda de su carrera en busca de su primer éxito como profesional.