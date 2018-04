Emiliana Arango ganó su primer partido WTA

Este miércoles, Emiliana Arango dio la gran sorpresa en la Copa Claro al eliminar a la paraguaya Verónica Cepede Royg, número 84 del mundo, y así acceder a los octavos de final del torneo femenino más importante de nuestro país. La antioqueña de 17 años supo manera la presión de jugar ante una rival más experimentada y se impuso con parciales de 6-0, 2-6 y 6-4 en lo que fue su debut en un cuadro principal de un evento WTA.

En el comienzo del partido Arango apabulló a su rival en 20 minutos para quedarse con el primer set, demostrando solidez desde la línea de base y tomando la iniciativa de los puntos con su derecha. Sin embargo, ya en la segunda manga, Cepede aprovechó los errores no forzados de la colombiana, se acomodó más a la velocidad de la bola e igualó todo mandando el encuentro al último y definitivo capítulo.

Lea aquí: Emiliana Arango y María Camila Osorio, el futuro del tenis colombiano

Allí, Arango recargó fuerzas, quebró tres veces el saque de su oponente, y se encaminó a lo que es el triunfo más importante de una carrera naciente. “Al principio estaba muy contenta porque jugué muy bien, pero en el segundo set ella mejoró y a pesar de los nervios pude cerrar todo en el tercero”, dijo Emiliana luego del encuentro.

En la siguiente ronda, la juvenil, quien subirá más de 100 puestos en el escalafón femenino, enfrentará a la italiana Jasmine Paolini.

With the home crowd in her corner, @EmilianaArango moves on to the second round of the @CopaWTABogota!



Tops Cepede Royg 6-0, 2-6, 6-4 pic.twitter.com/sfS4KNfveX