"En Colombia no se toma el tenis en serio": Mateo Gómez

Redacción deportes

Ya son tres años en los que el tenis colombiano no hace presencia en el Campeonato Mundial Sub-16 o Davis Cup Junior, cifra que puede aumentar, ya que el equipo en la categoría Sub-14 tampoco logró la clasificación a la cita orbital, y sus integrantes serían en un alto porcentaje los llamados a conformar la nómina el próximo año. En el reciente Campeonato Suramericano Sub-16 de Punta del Este, Uruguay, los cafeteros quedaron séptimos entre diez países participantes.

Mateo Gómez, uno de sus integrantes realizó un balance de lo que fue la actuación en el certamen charrúa. “Jugué con mucha desconfianza, tanto en el aspecto técnico como mental. Físicamente estaba bien, pero no me hallé durante el torneo. En estos momentos soy consciente que debo trabajar más para alcanzar los resultados esperados”. El pereirano hizo un llamado a sus colegas por el nivel que pudo apreciar en sus más recientes competiciones. “En Colombia no estamos tomando en serio el tenis, lo ven como una recocha. Es lo que viví en el Campeonato Nacional Interligas”.

Gómez, quien en mayo realizó una gira de torneos por Europa, hizo un comparativo sobre los tenistas de esa parte del mundo y los suramericanos. “No estamos lejos y lo digo más concretamente por los argentinos, ya que considero que les puede ir muy bien en el Campeonato Mundial. La diferencia es que allá hay más torneos y las opciones para ir son altas, pues fácilmente pueden desplazarse en tren. Los europeos son más agresivos, y en Suramérica jugamos a pasar la bola”.

Indagado sobre los integrantes del Next Gen ATP que más le llaman la atención, Mateo tiene a dos entre sus favoritos “El primero es el canadiense Denis Shapovalov, le pega a todo y siempre busca atacar. El segundo es el griego Stefanos Tsitsipas por su determinación y entrega”.

Actualmente Gómez se encuentra en su ciudad natal, entrenando y a la postre recuperándose de un fuerte problema en su espalda que no le ha permitido establecer un calendario competitivo. Una vez supere este percance, regresará a la actividad.

Texto: oficina de prensa