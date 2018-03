Federer asegura que aún tiene mucho que demostrar

AFP

El tenista suizo Roger Federer, número 1 del ranking de la ATP, aseguró que aún tiene mucho que demostrar en el circuito, antes de debutar en Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada.

"Siempre tienes (cosas que demostrar). Por mucho que quisiera decirte 'no importa cómo juegue aquí', no he venido aquí a perder en primera ronda", dijo el ganador de 20 Grand Slams.

"Aunque parezca que tenemos poca presión, siempre la hay entre los mejores jugadores. Siempre eres el centro de atención y las expectativas están ahí", añadió.

Federer, de 36 años, ganó su último "grande" en enero, en el Abierto de Australia, y presenta un récord de 64-5 desde que se recuperara de una lesión en 2017.

"Estoy definitivamente en una buena posición. También siento que tengo menos que probar hoy que en el pasado pero eso no significa que no quiera (ganar) con todas mis fuerzas. Necesito esa sensación para tener éxito", subrayó.

El suizo ha disfrutado de un brillante inicio de temporada, con victorias en Melbourne y en Róterdam, y ha aumentado su palmarés a 97 títulos en "singles".

"Te preocupas por esos momentos. Te preocupas por los aficionados, qué piensan y cómo te ven. Te preocupas por el resultado", explicó.

Federer, vigente campeón de Indian Wells, comenzará la defensa de su título ante el argentino Federico Delbonis, quien se deshizo el jueves del local Ryan Harrison por 6-2, 4-6 y 7-5.

Y lo hará como el número 1 del ranking más veterano de la historia. Para conservar su cetro necesita llegar al menos a semifinales.

Sin su máximo rival, el español Rafael Nadal, de baja por lesión, Federer tendrá en el serbio Novak Djokovic, el croata Marin Cilic y el argentino Juan Martín del Potro, ganador en Acapulco, como sus máximos rivales.

Djokovic, como Federer, se ha alzado con el título de Indian Wells en cinco ocasiones pero no ha vuelto a jugar desde su eliminación prematura en Australia.