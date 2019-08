Federer gana, pero no convence en el US Open

AFP

Viniendo de atrás, el suizo Roger Federer se colocó en la tercera ronda del US Open, que este miércoles ha presentado retrasos en los partidos por lluvia.

La jornada incluye el choque entre el campeón defensor Novak Djokovic y el argentino Juan Ignacio Londero, así como las participaciones del chileno Cristian Garín, el boliviano Hugo Dellien y el español Feliciano López.

Solo se han celebrado partidos en las dos canchas techadas del centro de tenis Billie Jean King, donde se organiza el último Grand Slam del año: la central, la Arthur Ash; y el estadio Louis Armstrong.

La checa Karolina Pliskova, tercera sembrada del torneo y en búsqueda de volver a la punta del ranking, se impuso en Ash a la georgiana Mariam Bolkvadze por 6-1, 6-4.

Fue allí donde el suizo, ganador de cinco títulos, se impuso al bosnio Damir Dzumhur en cuatro sets.

Federer arrancó perdiendo el primer set (3-6), pero rápidamente retomó el control del partido para llevarse las siguientes mangas por 6-2, 6-3 y 6-4. Lo mismo le ocurrió en el debut en el Open, cuando cedió el primer set al indio Sumit Nagal.

"Muy similar al anterior, traté de hacer menos errores y estar mejor en la ofensiva", dijo en la cancha al terminar. "Pude mantener bien mi servicio después de un descuidado primer set".

Dzumhur hizo un esfuerzo por tratar de imponer su juego, pero cada destello de buen tenis era rápido eclipsado por el exnúmero 1 del mundo, que cambiaba el ritmo de la bola a su antojo, jugando a las líneas y llegándole a todo.

En Armstrong, el japonés Kei Nishikori (7) venció al estadounidense Bradley Klahn por 6-2, 6-4, 3-6 y 7-5, y la estadounidense Venus Williams cayó por doble 6-4 ante la quinta sembrada, la ucraniana Elina Svitolina.

- "Lo hace todo bien" -

Londero, que hasta hace un año era un total desconocido y viene labrando su camino en el tour, enfrenta a 'Nole' con humildad.

"Voy a entrar a jugar, a disfrutar el partido", dijo el argentino de 26 años, asegurando que Djokovic "lo hace todo bien".

El "Topo" ya enfrentó este año a Federer y a Rafael Nadal, los otros integrantes del "Big 3", con derrota.

Este partido, previsto para las 19h00 locales (23h00 GMT) antecede al de Serena Williams, que busca su vigésimo cuarto título de Grand Slam, para empatar el récord de la australiana Margaret Court.

La estadounidense, que fulminó en su estreno a María Sharapova con un doble 6-1 en 59 minutos, se cruza con Catherine McNally.

El partido de Garín ante el australiano Alex De Miñaur, de ascendencia española y uruguaya, y el López con el japones Yoshihito Nishioka, fueron pospuestos para el final de la tarde para la lluvia que ya ha cedido en Flushing Meadows, al norte de Queens.

El de Dellien (84) con el ruso Daniil Medvedev, quinto sembrado y ganador del Masters 1000 de Cincinnati, debe celebrarse ya entrada la noche.

"Va a ser un lindo reto", dijo Dellien a periodistas después de su primera. "Lo voy a disfrutar muchísimo y claramente tratar de entrar con la mentalidad ganadora".

- Kyrgios se retracta -

Y en el US Open no podía faltar una nueva polémica intervención del australiano Nick Kyrgios.

El controvertido tenista se retractó de haber tachado a la ATP de "corrupta", aunque el comentario llevó a la organización a abrir una investigación en su contra.

Tras su victoria en la primera ronda, al consultado sobre la multa récord de 113.000 dólares impuesta por sus acciones en el Masters de Cincinnati, dijo: "la ATP es bien corrupta de cualquier manera, no estoy nada frustrado".

En horas de la tarde, publicó en Twitter un comunicado retractándose.

"No hice la mejor selección de palabras y mi punto era abordar lo que yo considero un doble rasero en lugar de la corrupción", indicó. "Sé que mi comportamiento a veces ha sido polémico y eso me ha metido en problemas, lo que a veces es válido, pero mi problema es que los demás tengan la misma, menor o mayor atención de los medios por tener el mismo o similar comportamiento y no ser sancionado. Ese es mi problema y sigue siéndolo".

La aclaratoria llegó luego que la ATP decidiera investigarlo como "ofensa mayor de un jugador bajo las reglas de la ATP", según un comunicado.