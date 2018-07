Federer y Nadal continuarán su lucha por el número uno en Wimbledon

AFP

¿Logrará Roger Federer conservar su título en Wimbledon? Con casi 37 años, el maestro suizo se fijó el colosal reto de revalidar el título, lo que no logra desde su época más hegemónica, algo que tratará de impedir el español Rafa Nadal, quien no supera los octavos desde 2011.

Federer se reencontrará el lunes con la pista Central, su escenario fetiche, con la ambición de levantar el trofeo el 15 de julio, todo un récord en categoría masculina.

Pero para ello deberá superar a sus rivales, las estadísticas, y al paso del tiempo. Porque el hombre de los 20 títulos de Grand Slam no suma dos 'grandes' consecutivos en Londres desde 2007.

Aquel año logró su quinto Wimbledon consecutivo en su jardín inglés, y finalizó la temporada con tres de los cuatro grandes en su bolsillo. Rafa Nadal evitó que hiciera pleno en Roland Garros.

El propio Nadal le superó en 2008 en una final épica, y Federer recuperó su corona inglesa un año después. Luego tuvo que esperar a 2012 para reconquistar Wimbledon.

Superado en Halle

Su triunfo del año pasado puso fin a cinco años de sequía en Wimbledon, con un recorrido inmaculado sin conceder un solo set en contra.

Convertido en el único tenista de la historia en haber ganado 8 veces Wimbledon, en su intento de revalidar el título, Federer llega a Londres fresco físicamente. Al igual que el año pasado, realizó un parón de dos meses y medio, sin participar en la temporada de tierra batida.

Su preparación sobre hierba estuvo adornada con el título en Sttutgart, el 98º de su carrera. Pero en Halle el croata Borna Coric impidió que añadiese a su palmarés el décimo título en el torneo alemán, y además perdió el N.1 del ranking ATP en detrimento de Rafa Nadal.

"Sólo creo que es normal jugar como hoy cuando se juegan más o menos 12 días consecutivos y se juegan muchos partidos", relativizó el suizo.

El sorteo deparó que el joven croata de 21 años (21º del mundo) sea su posible rival en octavos de final. Pero antes Federer debutará ante el serbio Dusan Lajovic (57º).

Nadal y la fatídica ronda de octavos

El tenista mallorquín se postula como uno de los pocos que pueden arruinar los planes de Federer.

Nadal, de 32 años, con 17 Grand Slams en su cuenta, no puede desaprovechar oportunidades de acercarse a Federer como tenista con más 'grandes' de la historia. El mallorquín ha ganado tres de los cinco últimos torneos de Grand Slam; dos ediciones de Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos de 2017.

"Las expectativas son siempre altas. No estoy aquí para jugar el torneo, estoy aquí para intentar tener un buen resultado", confesó Nadal, que comenzará su recorrido ante el israelí Dudi Sela.

Entre su undécimo título en Roland Garros y Wimbledon, el número 1 del mundo no disputó un solo torneo, tan sólo una exhibición. Aunque Nadal ganó Wimbledon en dos ocasiones (2008, 2010), no superó los octavos de final en ninguna ocasión desde la final perdida en 2011 ante Novak Djokovic.

El serbio, que busca su mejor nivel desde hace dos años, mostró signos de mejora, con su final en Queen's, perdida ante otro croata, Marin Cilic.

Cilic, finalista el año pasado en Londres, y este año en el Abierto de Australia, superado asimismo por Federer, quiere tomarse la revancha.

Un día antes del inicio, el escocés Andy Murray se declaró baja este domingo para el torneo de Wimbledon, que comienza el lunes, al considerar que no está suficientemente preparado para participar en el Grand Slam sobre hierba, que ganó en 2013 y 2016.

De vuelta luego de una operación en la cadera tras casi un año alejado de las pistas, el escocés había confirmado su presencia el sábado, pero mostrándose muy prudente por su estado de forma, afirmando que debía "tomar las cosas día a día".

Preguntado en conferencia de prensa sobre su eventual participación, Murray, de 31 años, respondió: "Sí, salvo si en los próximos días me despierto y no me encuentro bien".

El escocés estaba emparejado en primera ronda con el francés Benoît Paire (48º mundial), y en caso de victoria se presentaban en el horizonte más cercano el canadiense Denis Shapovalov (N.26) y el argentino Juan Martín Del Potro (N.4). Su vacante será ocupada por el taiwanés Jason Jung (154º).