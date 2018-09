La WTA apoyó la denuncia de "sexismo" de Serena Williams

AFP

"Has atacado mi carácter, esto está mal (...) Me debes una disculpa (...) Eres un mentiroso. Eres un ladrón, me has robado un punto", gritó muy enfadada, para amenazar después. "Nunca más vas a volver a arbitrarme. Nunca", le dijo la norteamericana al juez de la final de mujeres del US Open.