Las medidas del US Open por las altas temperaturas

Redacción deportes

La organización del Abierto de Estados Unidos decidió activar de nuevo este lunes su protocolo por temperaturas extremas, luego de una previsión para la jornada alrededor de 33ºC y una humedad del 70% en las pistas duras de Flushing Meadows, en Nueva York.

"La política de Temperaturas Extremas se activa para los encuentros femeninos y masculinos y de chicas y chicos individuales hasta nueva orden", explicó la organización en un comunicado.

(Puede leer: Nadal superó a Basilashvili y está en cuartos de final del US Open).

"Para todos los encuentros masculinos individuales, un descanso de 10 minutos estará permitido entre el tercer y el cuarto set si alguno de los dos jugadores lo solicita (...) Para los encuentros femeninos y los de chicos y chicas, un descanso de 10 minutos estará permitido entre el segundo y el tercer si alguno de los jugadores lo solicita", agregó.

En el caso de que ninguno de los dos lo pida, se seguirá el encuentro con total normalidad.

En la primera semana de competición, "la política de Temperaturas Extremas" tuvo que activarse hasta en tres ocasiones, luego de que el calor extenuante y la elevada humedad obligara a abandonar a varios jugadores, entre ellos el argentino Leonardo Mayer.

"No me iba a morir dentro de la cancha, no da para eso", dijo entonces el argentino.

Esta era la primera vez en la historia que se aplicaba esta política en el torneo en la rama masculina.