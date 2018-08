Los cambios que podrá sufrir la Copa Davis

AFP

Una fase final de la Copa Davis entre 18 países, disputada a lo largo de una semana en una sola ciudad, en lugar de en cuatro fines de semana al año. Con la consigna de impulsar la participación de las estrellas, la Federación Internacional de Tenis (ITF) someterá a consulta el 16 de agosto durante su asamblea general en Orlando (Florida) una gran reforma de la competición creada en 1900.

Enfrente, la oposición de algunos jugadores que lamentan el final de una tradición, y el proyecto rival de la 'Copa del Mundo' que la ATP relanzará en 2020. David Haggerty, presidente de la ITF se mostró "confiado porque la Copa Davis tiene una historia y una tradición", este martes en una entrevista a la AFP.

P: A una semana de la votación en Orlando sobre la reforma de la Copa Davis, ¿que motivos le hacen sentirse confiado?

R: "La razón de esta confianza es que la Copa Davis tiene detrás de sí una larga historia y una larga tradición. Es una verdadera competición de naciones. Contamos pues con un gran legado. Además, el nuevo formato propuesto es el que el Consejo de jugadores de la ATP sugirió en septiembre de 2016. Muchas naciones lo apoyan. 25 millones de dólares (21,5 millones de euros) irán a las federaciones para el desarrollo del tenis, y 20 millones de dólares (17,2 millones de euros) serán para los tenistas".

P: Al gran público le cuesta entender la existencia de esas dos competiciones rivales. ¿Podría haber un acuerdo que desembocase en una sola competición en 2019?

R: "Lo que es seguro es que habrá una Copa Davis en 2019, con el nuevo formato o con el formato existente. Pero los jugadores son importantes. Hablaremos con ellos y estamos abiertos a todo debate si la ATP así lo desea. Si podemos avanzar juntos, estoy abierto al diálogo.

P: Usted recibió el apoyo de tres torneos de Grand Slam, pero no el del Abierto de Australia. ¿Qué ocurrirá en Orlando si la oposición es demasiado fuerte?

R: "Me sorprendió la carta de Tennis Australia (la Federación de tenis de Australia), no creo que sea representativa de la opinión de muchas naciones. Mi sensación es que muchas naciones, no sólo de Europa sino de todo el mundo, apoyan la reforma. Ven el beneficio de tener una fase final en una semana, con 18 equipos, en una sola ciudad. Nosotros aún tenemos la tradición de los partidos fuera o en casa durante la fase de clasificación. Somos optimistas antes de la asamblea general".

P: En 2019, la primera edición con el nuevo formato de la Copa Davis tendrá lugar en Europa, ¿qué ciudades son candidatas?

R: "Estudiamos los dosieres de dos ciudades, Lille y Madrid. La edición de 2020 tendrá lugar también en Europa".