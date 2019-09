Luego de más de siete años de retiro, Kim Clijsters anuncia su regreso

AFP

La belga Kim Clijsters, exnúmero uno mundial, que tiene 36 años, regresará a la competición en 2020, más de siete años después de haberse retirado, anunció la tenista este jueves en las redes sociales.

Clijsters se retiró del circuito tras el US Open de 2012 para deidcarse a sus labores de maternidad.

"Estos siete últimos años, he sido madre a tiempo completo. Y me encanta eso. Pero también me encantaba ser una tenista profesional. Y sinceramente, lo echo en falta. ¿Y si intentará las dos cosas? Vamos allá. Regresemos de nuevo", explica en Twitter la cuadrupla ganadora de cuatro torneos del Grand Slam, que ya había interrumpido una vez su carrera entre 2007 y 2009.

La exnúmero 1 del mundo ganó 36 títulos individuales. Lo más importantes, los títulos del US Open 2005, 2009 y 2010. Y también ganó un Abierto de Australia en 2011.