Mariana Duque se consagró campeona del ITF de Charlottesville

-Redacción Deportes

Un título que da confianza, después de tres años y medio de sequía. Mariana Duque se consagró campeona del ITF de 80.000 dólares de Charlottesville luego de vencer a la ucraniana Anhelina Kalinina con parciales de 0-6, 6-1 y 6-2.

La europea borró en el primer set a la colombiana, pero Duque no bajó los brazos e inclinó la balanza a su favor. Con este título, ya registra 18 de ITF, sumado al más importante: la Copa Colsanitas WTA en 2010.

La tenista bogotana, que la semana pasada fue subcampeona del Abierto de Dothan, volverá al top 100 del escalafón WTA y ocupará la casilla 94. Espera llegar bien a Rolland Garros, que se disputará a partir del próximo 21 de mayo.

"No me ha ido bien en los últimos Grand Slam. El año pasado perdí muchos puntos, entre a Australia al cuadro principal, pero me costó en los demás. Ahora me toca defender muchos puntos y sé que me toca ponerme las pilas para intentar sumar", le había dicho Duque a este diario hace unas semanas.

Ahora, la bogotana viajará a Carolina del Sur a disputar el ITF de Charleston de 80.000 dólares, certamen en el que se perfila como una de las máximas protagonistas.