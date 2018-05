Mateo Gómez comenzó su travesía para participar en Roland Garros Junior

Redacción deportes

Apenas tiene 16 años y ya ha mostrado todo su potencial, su templanza en la cancha y su manera de entender el juego y sus instantes como pocos. El tenista Mateo Gómez ha jugado quince partidos en lo que va del año y ha ganado 14, es decir, el 95.2% de efectividad. Y en un deporte como este, de porcentajes, tener buenos números eleva la confianza y de paso el nivel. Estos buenos resultados tiene a este risaraldense cerca del grupo de los 200 mejores del mundo en la categoría juvenil, un aliciente para los que preguntan por el relevo del tenis colombiano.

“Mi sueño es jugar a nivel profesional y disputar los cuatro Grand Slam. Estoy dedicado a mi carrera y, por las cosas que vengo logrando, sé que esas metas se pueden cumplir”, expresó Mateo, quien junto a su entrenador Jhonny Pérez viajó a Europa a una gira de torneos que tiene como principal objetivo jugar el cuadro clasificatorio de Roland Garros Junior. Mateo regresa al Viejo Continente dos años después, ya que en 2016 clasificó a la Gira Europea tras ubicarse entre los seis mejores de Suramérica.

El Team Head Colombia, a darle una mano al tenis colombiano

Para el objetivo de estar en París, el jugador de 16 años diseñó un calendario que comprende dos torneos en Austria, uno en Hungría y otro en Bélgica, lugares en los que espera sumar puntos para entrar en el corte del evento francés que se conocerá el próximo 13 de mayo.

“Debo entrar con todo desde el principio, porque si no tomo ritmo todo se irá efímeramente. He trabajado para que no sea así”, agregó Gómez, integrante del Team Head Colombia y quien comenzó en este deporte cuando tenía cinco años, cuando su papá Germán lo ponía en una cesta llena de pelotas de tenis para que se las pasara al que hoy es su entrenador y acompañante en un sueño que cada vez parece más tangible.

“Las metas están claras y hay talento para lograrlas. Solo es cuestión de ser sinceros con uno mismo, con el trabajo que se ha hecho y así ir por el camino que es”, apuntó el jugador colombiano.