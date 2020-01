¿Por qué quieren cambiarle el nombre a la Margaret Court Arena?

Redacción deportes

Los ex tenistas Martina Navratilova y John McEnroe piden que la segunda cancha de importancia del Abierto de Australia no lleve más ese nombre de la australiana por sus ataques homófobos y xenófobos.

Luego de un partido de exhibición en el Abierto de Australia, en el que participaron grandes leyendas del tenis, sucedió algo inesperado. Martina Navratilova, una de las jugadoras más ganadoras de este deporte (18 títulos de Grand Slam), se subió a la silla del juez principal y empezó a dar un discurso.

“Quiero comentarles algo sobre un tema que he estado hablando hace mucho con John McEnroe, quien está acá para seguir la conversación”. En ese instante, el sonido se fue de la pista, la señal de televisión también como orden de la organización al romper los protocolos por más que fuera un partido de demostración.

De inmediato, los dos ex jugadores sacaron una pancarta en la que se leía muy claro: Evonne Goolagong Arena. El mensaje iba dirigido a la organización del primer Grand Slam de la temporada para que el nombre de la segunda cancha en tamaño e importancia de Melbourne Park fuera cambiado, que no se llamara más Margaret Court.

Foto: Cortesía

¿La razón? La extenista, la máxima ganadora de este tipo de eventos (24 en total, uno más que Serena Williams, cuatro más que Roger Federer y cinco que Rafael Nadal) se ha convertido en una férrea pastora cristiana que critica sin medir palabras toda postura a favor de los homosexuales. En los últimos años Court ha aparecido en varios medios con frases como “los niños transgénero son un producto del diablo” o “el tenis está repleto de lesbianas y homosexuales”.

Le puede interesar: Thiem eliminó a Nadal en el Abierto de Australia

La australiana, de 77 años, ataca sin medir palabras a los colectivos LGBTI aludiendo que lo único que hacen es confundir a la juventus. “Solo hay algo más largo que los títulos de Margaret Court: sus declaraciones homofóbicas”, publicó McEnroe en un video mandándole también un mensaje a Serena Williams. “Serena, por favor gana otro título grande para que mandemos a Court y sus palabras al pasado, donde pertenece”.

Navratilova, menos pulsional y quien confesó hace algunos años su homosexualidad, comunicó en un escrito el porqué la cancha debe llamarse Evonne Goolagong. “Es un modelo a seguir porque no solo aporta desde lo deportivo sino desde lo social y lo humano. Su éxito y su herencia son ejemplo para todas las generaciones venideras. Nadie quiere borrar lo grande que fue Court en las pistas. De hecho, ella fue mi heroína cuando era niña, pero ahora no está haciendo nada para trascender en el deporte”, dijo Martina con relación a la ex jugadora que ganó 14 títulos grandes a pesar de no ser número uno del mundo.

Recordemos que hace unos días Court fue homenajeada por el aniversario 50 de haber conseguido el Grand Slam, es decir, de haber ganado los cuatro grandes (Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open).

La organización del torneo también se pronunció al respecto. “Aceptamos la diversidad y la inclusión, y respetamos la opinión de todas las personas. Sin embargo hay protocolos que seguir por la seguridad de los invitados, jugadores y público”. Ante esto, Navratilova y McEnroe se disculparon. “Quiero disculparme con la Federación Australiana de Tenis si incurrimos en una falta”, dijo Navratilova.