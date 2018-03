Rafael Nadal abandona el Abierto Mexicano de tenis por lesión

AFP

El español Rafael Nadal, número dos del ranking mundial de la ATP, abandonó este martes el Abierto Mexicano de tenis que se juega en Acapulco debido a que se resintió de una lesión en la pierna derecha.

"Era mi objetivo y mi ilusión jugar el torneo. Desgraciadamente ayer en el último entrenamiento, volví a sentir un pinchazo en la pierna", explicó Nadal en conferencia de prensa, a unas cuantas horas de que jugara su partido de presentación contra su compatriota Feliciano López.

"Se habían hecho todos los pasos adecuados para llegar bien al torneo", aseguró Nadal, quien llegó a México días antes de comenzar el torneo y se instaló en Cozumel, donde realizó un trabajo de aclimatación y entrenamiento.

El viernes hizo su arribo a Acapulco y el fin de semana tuvo sesiones de peloteo con público presente. El lunes mientras entrenaba, Nadal se resintió de la lesión que ameritó la realización de una resonancia magnética.

"No les puedo decir lo que es aún, porque no lo sabemos, parece que es algo un poquito menos grave que lo del Open de Australia", apuntó Nadal.

El diagnóstico de Nadal no se ha podido precisar al 100 por ciento debido a la existencia de liquido en la zona de la lesión. "Me han dicho los doctores que es imposible jugar. Además de que me duele está el riesgo de empeorar la lesión", compartió Nadal a quien posteriormente se le practicarán otras resonancias desde diversos ángulos.

Nadal se lesionó el 23 de enero y por esa razón debió abandonar su partido de cuartos de final en el Abierto de Australia ante el croata Marin Cilic. "Ahora, mi objetivo principal es saber el alcance de la lesión que tengo", comentó. "Lo siento por tres cosas, primero porque yo soy el más afectado, segundo por el torneo y tercero por los aficionados. Sé que es una mala noticia para el torneo", lamentó.

Tras la salida del español, el Abierto Mexicano se queda con otros cinco jugadores top ten: el alemán Alexander Zverev (5/ATP), el austriaco Dominic Thiem (6/ATP), el sudafricano Kevin Anderson (8/ATP) , el argentino Juan Martín del Potro (9/ATP) y el estadounidense Jack Sock (10/ATP).

"A pesar de que yo no juegue aquí felicito al torneo por tener uno de los mejores cuadros", expresó el jugador ibérico quien estará unos días más en Acapulco.