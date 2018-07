Robert Farah fue suspendido tres meses por promocionar apuestas en Internet

Redacción Deportes/EFE

El tenista colombiano Robert Farah ha sido suspendido tres meses por la Unidad de Integridad del Tenis (TIU, por sus siglas en inglés) y multado con 5.000 dólares (5.660 euros) por promocionar una casa de apuestas en sus redes sociales. Sin embargo, el deportista reconoció que cometió un error, pero que no lo hizo con una mala intención.



En febrero de 2018, Farah, actualmente número 16 del mundo en el ránking de dobles, escribió un tuit promocionando una casa de apuestas, lo que va en contra de la sección D.1.b del Programa contra la corrupción en el tenis (TACP, por sus siglas en inglés).

Este artículo explica que no se debe dar información sobre partidos para sacar beneficio de apuestas, ante lo que, para evitar cualquier duda, se prohíbe aparecer en anuncios o promocionar casas de apuestas.



El período en el que no podrá ser elegido se suspenderá siempre y cuando Farah no cometa más infracciones en los próximos tres meses.



Un comunicado emitido en la página web de la TIU destacó que, cuando fue contactado por la organización, Farah borró el tuit, se disculpó por su error y cooperó con la investigación.