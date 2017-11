Llegó a 50 triunfos en la temporada

Roger Federer debutó con victoria en el torneo de Maestros

Redacción deportiva - @DeportesEE

El tenista de 36 años no gana este evento desde 2011.

El tenista de 36 años no gana este evento desde 2011. EFE

Londres le sienta a Roger Federer. No solo ha ganado ocho veces Wimbledon en su carrera, sino que ahora busca su tercera corona de un torneo de maestros en la capital inglesa, su séptima en la historia del evento que reúne a los mejores ocho tenistas de la temporada (en Houston ganó dos y en Shanghái también). Este domingo, en el juego inaugural en el O2 Arena, el suizo venció a Jack Sock con parciales de 6-4 y 7-6 (4) y empezó con pie derecho el camino hacia una corona que no obtiene desde 2011.

Federer, todavía un poco impreciso con su derecha y sin profundidad en su revés, necesitó de una hora y media para superar al estadounidense, que aprovechó las falencias de su rival, lo puso en aprietos, pero en los momentos cruciales no tuvo cómo contener la potencia del helvético. Cuarta victoria del considerado mejor jugador de todos los tiempos sobre Sock, que a pesar de llegar con el envión anímico del título en el Masters 1.000 de París, nunca puso en peligro a Roger.

Con este éxito, Federer completó 50 victorias en la temporada y la número 12 sobre jugadores dentro del Top 10, cayendo solo en una oportunidad con el alemán Alexander Zverev, con quien se medirá más adelante en el round robin de su grupo. Roger, que ganó el 89% de los puntos disputados con su primer saque, reiteró que a pesar de no estar a tope, va recuperando sensaciones vitales para más adelante.

“Es grandiosos volver luego de no haber estado el año pasado. Siempre me gusta venir, pues el apoyo de la gente es increíble. Fue un partido apretado, pero él me ayudó con algunos errores y supe atacar cuando debía”, apuntó el tenista de 36 años en la entrevista luego del primer encuentro de este torneo.