Roger Federer, eliminado en octavos de final del US Open

Con información de Afp

En Flushing Meadows pasó lo que parecía imposible: Roger Federer, el segundo mejor tenista del mundo según el ránking ATP y cinco veces ganador del abierto de Estados Unidos, tuvo uno de sus peores partidos de los últimos años y perdió con el australiano John Millman con parciales de 6-3, 5-7, 6-7 (7-9), 6-7 (3-7), en tres horas y 33 minutos de juego, y le dijo adiós al último Grand Slam de la temporada.

El tenista suizo no tuvo un buen día y cometió 76 errores no forzados, una cifra que habitualmente son tiros ganados. Además, su saque no fue tan efectivo como antes y eso le permitió al 55 del mundo tomar la iniciativa, presionarlo por el revés y de a poco encerrarlo en un juego del que el considerado mejor jugador de todos los tiempos no pudo salir.

(Lea: Cabal y Farah avanzaron a cuartos de final del US Open)

Así las cosas, sigue la mala racha de Federer en Nueva York, lugar en el que no se consagra desde 2008 y en el que ha jugado dos finales desde entonces, cayendo en ambas (2009 contra Juan Martín del Potro y 2015 frente a Novak Djokovic). Pero así como hay que hacer énfasis en la mala noche de Roger, también hay que reconocer la buen labor del australiano, quien jugó el partido de sus vida logrando por primera vez un éxito ante un top 10.

Con 29 años, Millman no solo se dio el lujo de vencer al suizo en el estadio Arthur Ashe, sino que lo desnudó de una manera en la que muy pocos lo han hecho en la última década. “Jugué el mejor tenis de mi vida y estoy feliz por eso”, apuntó de manera tímida luego de dar la sorpresa de la jornada en una noche en la que el calor también jugó a su favor.

Le puede interesar: Djokovic avanzó a cuartos de final del US Open

Ahora, John se medirá con el serbio Novak Djokovic, sexto favorito para quedarse por el título y uno de los que ha recuperado su nivel en el US Open tras una temporada de altibajos y en la que de a poco ha ido mostrando los golpes que lo tuvieron en la cima del tenis hace un par de temporadas.