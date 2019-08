Serena Williams aplastó a María Sharapova en el US Open

AFP

Sin compasión, Serena Williams acabó con María Sharapova y dio un paso adelante en su objetivo de conquistar el US Open y hacer historia. (Colombia jugará amistoso contra Perú en noviembre)

La estadounidense solo necesitó 59 minutos para imponer el doble 6-1 con el que mandó a la rusa, campeona de 2006, a casa y da el primero paso en la búsqueda de su vigésimo cuarto título de Grand Slam para empatar el récord de la australiana Margaret Court

"Es una excelente jugadora. Cuando supe que la enfrentaría me enfoqué mucho. Cada vez que juego contra ella, sale parte de mi mejor tenis", dijo Serena al terminar el partido.

Y fue así. Williams alarga su racha a 20 victorias en 22 encuentros ante Sharapova con un partido sin errores, preciso, con un servicio estupendo, que incluyó cinco aces.

El primer Grand Slam de Williams fue en Nueva York, cuando venció en 1999 a Martina Hingis. Despues volvió a ganar seis veces más el Abierto estadounidense.

Williams, octava en el ranking mundial, volvió al estadio Arthur Ashe un año después de perder la final ante la japonesa Naomi Osaka en un partido polémico en el que tachó de sexista al árbitro Carlos Ramos, que este año no oficiará ningún partido en el que esté Serena o su hermana Venus, por decisión de la autoridad de tenis de Estados Unidos.

Otro que avanzó sin dificultad fue el campeón defensor masculino, Novak Djokovic, que superó al español Roberto Carballés por 6-4, 6-1 y 6-4.

"Me estoy preparando para la batalla", dijo 'Nole', ganador de cuatro de los últimos cinco Grand Slams, que enfrentará al argentino Juan Londero, que este año ya jugó contra Rafael Nadal y Roger Federer.

"Son todos diferentes", indicó Londero. "Uno (Nadal) es una máquina de intensidad, de cabeza, de meter pelota, de romperte por todos lados; el otro (Federer) te hace aces que no ves, a veces que te juega winners de todos lados y éste (Djokovic), no sé, no sé que hace, lo hace todo bien". Lea también: James Rodríguez se volvió a lesionar

Este lunes debuta el también siempre favorito Roger Federer, ante el indio Sumit Nagal, un rival que no debería ofrecerle resistencia.

Chi chi chi... Le le le

El chileno Christian Garín avanzó este lunes a la segunda ronda entre cánticos de "Chi chi chi... Le le le" de su afición, que vestía camisetas de la Roja.

Garín, 31 sembrado del torneo, se impuso al estadounidense Christopher Eubanks, que dio la batalla en un partido muy cerrado que se extendió a cinco sets y terminó 3-6, 7-6 (7/5), 6-4, 6-7 (4/7), 6-3.

"¡Olé Olé Olé, Chile, Chile!", gritó el público después del último punto.

Pero otros sudamericanos derraparon en la primera curva. El argentino Marco Trungelliti (205) y el brasileño Thiago Monteiro (101) no vieron luz.

Trungelliti, que entró al torneo por la Qualy, se retiró en el segundo set del encuentro con el japonés Kei Nishikori (7) por lo que parecían dolores en la espalda. Abandonó el partido con un 6-1, 4-1 en contra. (Juegos Parapanamericanos: Colombia ya suma 11 medallas de oro)

Nishikori enfrentará en segunda ronda al estadounidense Bradley Klahn, que se impuso a Monteiro con un cómodo 6-3, 6-2, -6-3.

El ruso y quinto sembrado, Daniil Medvedev, ganador en Cincinnati, se impuso también sin dificultad al indio Prajnesh Gunneswaran en apenas 85 minutos por 6-4, 6-1, 6-2.

Bofetada

Por su parte, la campeona olímpica en Rio-2016, la puertorriqueña Mónica Puig, cayó ante la sueca Rebecca Peterson con un doble 6-3 en medio de la forzada transición que tuvo que hacer al perder a su entrenador una semana antes del torneo sin previo aviso.

"Recibir una bofetada así en la cara es horrible", dijo entre lágrimas. "Nunca crees que algo así te pueda pasar".

La ganadora del Roland Garros, la australiana Ashleigh Barty, segunda sembrada del torneo, superó por su parte un horrible primer set y se impuso a la kazaja Zarina Diyas por 1-6, 6-3, 6-2, mientras que la checa Karolina Pliskova, tercera sembrada, superó a su compatriota Tereza Martincova, que entró por la Qualy, en dos sets que llegaron a tie-break (7-6 (8/6), 7-6 (7/3)).

Como su hermana, Venus Williams también se impuso con un comodísimo 6-1, 6-0 a la china Saisai Zheng.