Serena Williams vuelve al circuito con debut triunfal en Indian Wells

AFP

Williams, quien fue madre de una niña en septiembre, no jugaba un partido oficial de "singles" desde su victoria en la final del Abierto de Australia, el 28 de enero de 2017.

La tenista estadounidense Serena Williams volvió al circuito de la WTA, tras más de un año ausente debido a su embarazo, con un triunfo en dos sets en su debut en Indian Wells.

La exnúmero 1 del mundo superó a la kazaja Zarina Diyas, 53ª del ranking, en algo más de hora y media por 7-5 y 6-3 y en segunda ronda se medirá a la 29ª sembrada, la holandesa Kiki Bertens.

"Cada día va a ser un desafío. Sé que me sobrepondré. Lleva tiempo volver", reconoció tras el choque.

Su regreso a los entrenamientos tuvo que retrasarse después de sufrir complicaciones médicas tras el nacimiento de Alexis Olympia, cuyo padre es Alexis Ohanian, fundador del famoso sitio web Reddit.

Serena saltó a la pista central con algo de retraso sobre el programa inicial y esa espera pareció pesarle en los primeros juegos.

Precipitada, algo carente de forma y visiblemente nerviosa, la pequeña de las Williams, a sus 36 años reconoció incluso estar "un poco oxidada" tras su triunfo.

Se notó y su rival le peleó cada pelota a lo largo de toda la contienda.

Serena solo fue capaz de anotar cuatro "aces" con idéntico número de dobles faltas y logró acertar únicamente el 58% de sus primeros servicios.

"Definitivamente no fue un partido fácil. Estoy un poco oxidada pero no importa, estoy aquí en este viaje haciéndolo lo mejor que puedo", añadió.

Las hermanas Williams podrían enfrentarse en tercera ronda en el caso de que ambas superen sus siguientes escollos.

En el primer turno del día, la puertorriqueña Mónica Puig, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Rio-2016, había derrotado a la brasileña Beatriz Haddad Maia.

Puig se deshizo de su rival en dos sets por 6-3 y 7-6 (7/3) en el primer Masters 1000 de la temporada.

La puertorriqueña, de 24 años, ocupa el puesto 83º del ranking de la WTA y se enfrentará en la siguiente fase a la letona Anastasija Sevastova, 21ª sembrada del campeonato.

En categoría masculina, los argentinos Horacio Zeballos y Federico Delbonis ganaron sus partidos y avanzaron en la competición.

Ceballos se deshizo de Yuichi Sugita con muchas dificultades por 6-7 (5/7), 6-4 y 7-6 (7/4) y a Delbonis le espera el suizo Roger Federer tras vencer 6-2, 4-6, 7-5 al local Ryan Harrison.

"Siempre tienes (cosas que demostrar). Por mucho que quisiera decirte 'no importa cómo juegue aquí', no he venido aquí a perder en primera ronda", dijo Federer, de 36 años y ganador de 20 Grand Slams.

(Lea: Federer asegura que aún tiene mucho que demostrar)

"Aunque parezca que tenemos poca presión, siempre la hay entre los mejores jugadores. Siempre eres el centro de atención y las expectativas están ahí", añadió.

Sin su máximo rival, el español Rafael Nadal, de baja por lesión, Federer tendrá en el serbio Novak Djokovic, el croata Marin Cilic y el argentino Juan Martín del Potro, ganador en Acapulco, sus máximos rivales.