Sorpresa en Roland Garros: cayó eliminada Venus Williams

Este domingo, la estadounidense Venus Williams perdió en primera ronda de Roland Garros contra la número 91 del mundo, la china Wang Qiang, con parciales de 6-4 y 7-5. La mayor de las hermanas Williams (37 años y novena del ránking WTA) no pudo contrarrestar la velocidad de la asiática y su potencia no le fue suficiente para quebrar a una rival que devolvió todo del otro lado de la red.

Con este resultado, Venis sigue en deuda en el segundo Grand Slam de la temproada, evento en el que no alcanza los cuartos de final desde 2006. En los otros tres eventos grandes (Abierto de Australia, Wimbledon, Abierto de Estados Unidos) llegó al menos a semifinales el año pasado, por lo que su eliminación fue una de las sorpresas del día en París.

La jugadora estadounidense, ganadora de siete títulos del Grand Slam y finalista en Roland Garros en 2002, desaprovechó la oportunidad de meterse en el partido cuando se puso 3-0 a favor en la segunda manga y dejó que la china fuera tomando confianza al punto de quedarse con la victoria. Ahora, Qiang jugará en la siguiente ronda contra la croata Petra Martic, número 34 del mundo.

Entretanto, en la rama masculina, este lunes será el debut del español Rafael Nadal, actual campeón del torneo y quien espera lograr su decimoprimer título en París.

