¿Va a llenar el álbum de Panini del Mundial? Esta es la proyección de precios para lograrlo

Esta es la portada del nuevo álbum Panini de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Foto: Panini

Hubo una reacción general en redes sociales y en el voz a voz en las calles cuando supimos que el álbum oficial de Panini del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 tendrá más de 900 láminas. Se habló de una suma importante de dinero para poder llenarlo, pues era apenas normal que pasáramos de 670 piezas a cerca de 1.000 por el aumento de selecciones que estarán en la Copa del Mundo, pues recordemos que ya no serán 32, sino 48.

¿Cuánto va a costar cada sobre? ¿Cuánto va a costar el álbum? ¿Qué cambia para Panini cuando Colombia va a...