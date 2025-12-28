Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Va a llenar el álbum de Panini del Mundial? Esta es la proyección de precios para lograrlo

Luis Felipe Gallego, vicepresidente comercial de Continente, distribuidor y representante de Panini en Colombia, habló sobre el precio y las novedades que tendrá esta pieza de colección para el próximo año.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
28 de diciembre de 2025 - 10:00 p. m.
Esta es la portada del nuevo álbum Panini de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Esta es la portada del nuevo álbum Panini de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Foto: Panini

Hubo una reacción general en redes sociales y en el voz a voz en las calles cuando supimos que el álbum oficial de Panini del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 tendrá más de 900 láminas. Se habló de una suma importante de dinero para poder llenarlo, pues era apenas normal que pasáramos de 670 piezas a cerca de 1.000 por el aumento de selecciones que estarán en la Copa del Mundo, pues recordemos que ya no serán 32, sino 48.

¿Cuánto va a costar cada sobre? ¿Cuánto va a costar el álbum? ¿Qué cambia para Panini cuando Colombia va a...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com

Temas recomendados:

Luis Felipe Gallego

Continente

Panini

Álbum del Mundial

Mundial 2026

Copa del Mundo 2026

Mundial de Canadá, Estados Unidos y México

PremiumEE

Noticias hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.