23 de octubre de 2025 - 12:00 a. m.

La enfermedad que amenaza a Victor Wembanyama, el futuro de la NBA

Con 2.21 metros de altura y una envergadura de 2.44, el joven francés parece diseñado para dominar el baloncesto mundial. No obstante, una complicación en su sangre detuvo su ascenso justo cuando empezaba a tocar el cielo. Empieza una nueva temporada y todos los ojos están en el fenómeno francés.

Fernando Camilo Garzón

Fernando Camilo Garzón

Unidad de Video

