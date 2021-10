Ana Gisel Cabeza, de 38 años, es oriunda de Tumaco, en Nariño. En el año 1988, cuando tenía cinco años, fue sacada de allí por “la mujer que me crió”, como la caracteriza ella. Ana Gisel cuenta que toda su vida estuvo rodeada del misterio de por qué se fueron de Tumaco y por qué nunca volvieron. “Cuando yo le preguntaba a la mujer que me crió esto, ella solo me decía que se había ido por la situación difícil en Tumaco, pero nunca me dio razón de por qué no podíamos regresar”, señala. La única razón que le ha dado es que su papá se murió cuando ella tenía 11 años.

Para ella, esto siempre fue motivo de gran sospecha. Ana Gisel noto, además, que el trato de la mujer hacia ella era distinto respecto a cómo se relacionaba con sus dos hermanos. “A mí siempre me trató con indiferencia, me negaba”, indica. Por ejemplo, cuando tenía 12 años, terminó en un hogar de Bienestar Familiar, estando embarazada. Tuvo su hijo a los 13, y cuenta que a la mujer no le importaba su situación.

También puede leer: https://www.elespectador.com/desaparecidos-colombia/rene-puerta-leon-desaparecio-hasta-42-anos-en-ibague-tolima/

Para ella, uno de los motivos que le ha generado más sospecha es que una vez le escuchó al esposo decir que la mujer se había cambiado de nombre y apellido cuando llegó a Cali. Sin entender cuál sería la razón de esto, Ana Gisel indagó, pero solo recibió silencio.

Aunque no tenga mucha información sobre su familia en Tumaco, Ana Gisel busca a cualquier familiar que le pueda indicar de dónde viene y quién es su familia en este municipio. El único indicio que tiene por ahora es el apellido Cabeza y el año en que fue sacada de Tumaco: 1988.

Si usted tiene información sobre la familia de Ana Gisel Cabeza en Tumaco, puede contactarse con el número 3244584204.

Para reportar una persona desaparecida, puede dar click en este enlace.