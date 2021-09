Alejandro Ramírez desapareció hace 13 meses en Cali, luego de verse con sus amigos

El 21 de agosto del 2020, Alejandro Ramírez Chávez, de 23 años, salió de su casa ubicada en el barrio Nueva Base, en el oriente de Cali, a verse con unos amigos. Según Paloma Chávez, madre del joven, por esos días era común que Alejandro saliera en horas de la tarde a verse con las amistades del barrio y regresara cerca de la media noche. Sin embargo, ese viernes no regresó a la casa. Tampoco lo hizo durante el sábado, ni el domingo siguiente. 13 meses después, no se sabe nada sobre el paradero de Alejandro.

Paloma estuvo tranquila durante el sábado 22 de agosto. Para el domingo 23 ya empezó a sentirse impaciente. El lunes supo que algo andaba mal. “Él había salido con lo que llevaba puesto y con el celular. No sacó dinero ni papeles, eso quiere decir que no pensaba demorarse”, cuenta la madre de Alejandro. También recuerda que intentó contactarlo por WhatsApp y por llamada telefónica, pero no recibió respuesta.

Sin embargo, en Messenger, el servicio de mensajería de Facebook, Alejandro aparecía activo. A pesar de esto, tampoco contestaba los mensajes. “Un amigo de él me dijo que habían estado hablando por Messenger, pero cuando me envió los pantallazos de la conversación me di cuenta que no era mi hijo porque escribían con pésima ortografía y con unas expresiones que no utilizaba”, recuerda Paloma.

También le puede interesar: Luis Mateo Quintero desapareció en Caucasia cuando iba de regreso a su casa

Hacia las 6:00 p.m. decidió hacer una llamada a través de la aplicación y quien contestó era la expareja sentimental de su hijo. La mujer le comentó que Alejandro le había regalado el celular pero que ya no estaba con ella. Esa respuesta no le cuadró a Paloma: “¿por qué mi hijo iba a regalarle el celular a ella? ¿por qué no me lo había dicho?”, se pregunta. Desde esa llamada, Paloma empezó a sospechar que la mujer tenía que ver algo con la desaparición de su hijo.

En los días siguientes, la mujer cambió varias veces la versión que le entregó a la mamá de Alejandro: que ya no tenía el celular; que el viernes que desapareció Alejandro ella no se había visto con él; luego dijo que él sí la había visitado, pero ella no había querido abrirle, y así con otras respuestas que fue modificando. Sin embargo, tanto Paloma como los amigos con los que estuvo Alejandro la noche del 21 de agosto, creen que él sí fue a visitarla por lo que les dijo antes de que se despidieran.

Cuando Paloma se decidió a poner la denuncia ante las autoridades enfrentó varias demoras. La Policía le dijo que por la situación sanitaria que atravesaba el país en ese entonces, debía instaurar la denuncia de la desaparición de su hijo por un correo electrónico, pero, como cuenta “de ahí nunca me respondieron ni me enviaron un número de radicado”. Luego, cuando pudo iniciar el proceso con la Fiscalía, conoció la desidia e inacción por parte de la fiscal y el investigador. “13 meses después de haber instaurado la denuncia, yo no tengo conocimiento de cuál es el avance en la investigación por desaparición de mi hijo. Son situaciones que le dejan mucha desilusión sobre el sistema judicial del país”, cuenta Paloma.

También puede leer: Psiquiatra Carlos Arturo Cassian desapareció el lunes en Manizales

La familia de Alejandro hizo diferentes actividades para recaudar fondos que les permitieran pagar un detective privado. A pesar de no conseguir la meta planteada, lograron contratar al profesional y este les entregó los detalles más precisos con los que cuentan actualmente. Pese a que Paloma remitió esos resultados a la Fiscalía, este ente no hizo nada con ellos.

A pesar de la desidia de la Fiscalía, la familia de Alejandro lo ha buscado en ciudades cercanas a Cali, como Tuluá, Yumbo, Palmira, Jamundí, e, incluso, se metieron al Cauca luego de recibir denuncias de unos jóvenes que habían sido reclutados por grupos armados en la zona. El 21 de agosto de este año, Paloma lanzó la campaña “En busca de Alejandro”, donde, a través de redes sociales, las personas pueden ayudar a difundir el caso de este joven caleño sin importar la ciudad de Colombia o el mundo en la que vivan.

Paloma y sus demás hijos esperan el regreso de Alejandro. Si usted tiene información que pueda ayudar a dar con el paradero de Alejandro Ramírez Chávez o quiere unirse a la campaña “En busca de Alejandro”, puede contactar a Paloma Chávez por los siguientes medios:

Correo electrónico: andrearisitos27@gmail.com

Teléfono celular: 3186323316