Apareció con vida Nikoll Gisella, menor reportada como desaparecida en Bogotá

La adolescente había acabado la jornada en el colegio y desapareció cuando se disponía ir a su casa. Foto: Cortesía

Luego de cerca de tres días de angustia, los familiares de Nikoll Gisella, de 13 años, confirmaron que la menor fue encontrada con vida en Bogotá, luego de ser reportada como desaparecida el pasado 11 de agosto.

La última vez que vieron a la adolescente, esta salió del Colegio Gerardo Molina Ramírez, ubicado en el barrio Bilbao (Suba), sobre las 3:30 de la tarde. Se suponía que el hermano de Nikoll, también estudiante de ese colegio, se iba a ir con ella a la casa, pero nunca la encontró a la salida de la jornada, como solían hacerlo a diario. Esto fue lo último que se supo de ella hasta entonces.

Lo invitamos a leer: El desorden de la PTAR Canoas que afecta al río Bogotá.

Según reportaron sus familiares, la menor fue encontrada este lunes 14 de agosto en una panadería cerca a su lugar de residencia. Frente a este caso, la madre de Nikoll hizo un llamado a la comunidad debido a que, al parecer, la joven participó en un reto que consiste en escaparse un par de días a casas de desconocidos.

“Me doy cuenta de que mi hija cumplió un reto, ese de que los niños se van a una casa el viernes y regresan al domingo. Allá corren un grave riesgo de que sean abusadas o drogadas. A mí me la entregaron en una panadería, y me gustaría alertar a los padres sobre lo ocurrido para que esto no se repita” indicó la madre de la menor.

De esta manera, la familia de la menor apeló a los padres de familia a estar pendientes de sus hijos frente a este a tipo de casos en la ciudad.

¿Cómo hacer para publicar un caso en El Espectador?

Si tiene algún familiar o conocido desaparecido, puede publicar su caso en El Espectador.

Para esto debe ingresar a https://www.elespectador.com/desaparecidos-colombia/ y llenar un breve formulario con los datos, números de contacto, breve descripción de los hechos y una fotografía reciente del pariente o allegado que está buscando.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.