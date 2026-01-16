Buscan a Neill Felipe Cubides, desaparecido tras acompañar a su hijo a la clínica

Cubides es docente de la Universidad Externado de Colombia, en Bogotá. Foto: Cortesía: Denis Alfaro

Neill Felipe Cubides Ariza, de 54 años y oriundo de Bucaramanga, fue visto por última vez el día de ayer, jueves 15 de enero, saliendo de la Clínica del Country (ubicada en la carrera 16 #82-57, Chapinero), en la ciudad de Bogotá.

Según las declaraciones presentadas en la Fiscalía por su esposa, Denis Alfaro, ambos se encontraban en urgencias pediátricas con su hijo menor de 10 años. Al ingresar al área de observación, solo se permitió el acceso de un acompañante, por lo que Cubides salió de la clínica por el costado de la carrera 15, aproximadamente a las 10:20 de la noche, con la instrucción de regresar a casa y descansar mientras finalizaba la atención médica del niño. Desde ese momento no se tiene información sobre su paradero.

En las averiguaciones posteriores, su esposa logró establecer que hubo movimientos bancarios en su cuenta de Davivienda entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada en los sectores de Venecia y Fátima, sin que se tenga mayor detalle sobre estas transacciones. Tras esto, todas las cuentas de otras entidades fueron bloqueadas.

La investigación avanza revisando las cámaras de seguridad que, hasta el momento, no permiten identificar si Cubides subió a algún vehículo para retornar.

Si lo ha visto o tiene cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, puede reportarlo aquí:

Teléfono: 5803814, extensión 31265 - 17710

Celular: 3174382324

Fiscalía General de la Nación: Av. Calle 19 No. 27-09, piso 3, Bogotá.

Descripción física del desaparecido

Neill Felipe Cubides Ariza es de contextura media, mide aproximadamente 172 centímetros, tiene piel trigueña, ojos rasgados, cabello negro y canoso y un lunar distinguible en su barbilla. El día de su desaparición vestía una chaqueta color naranja, blazer de gamuza color café claro, buzo blanco y pañoleta, pantalón negro y zapatos negros.

