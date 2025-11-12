Buscan a Roxana Peña, joven con discapacidad cognitiva que salió de su casa y no volvió

Roxana, de 25 años, diagnosticada con una discapacidad cognitiva, desapareció pasado el mediodía del 8 de noviembre. Su familia pide ayuda a la ciudadanía y denuncia poca colaboración de las autoridades. Foto: Archivo particular

El pasado sábado 8 de noviembre, alrededor de las 12:15 p. m., Roxana Peña Rosario, una joven de 25 años que padece una discapacidad cognitiva, salió de su vivienda en el barrio Porvenir de la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá, para realizar unas compras y no regresó a su casa. Desde entonces, su familia empezó una angustiosa campaña de búsqueda que hoy, cuatro días después, continúa sin dar frutos.

Rosmira Rosario, madre de Roxana, le contó a El Espectador que el día de la desaparición ella estaba en cama debido a unas dolencias, razón por la cual la joven, acostumbrada a estar bajo supervisión constante, tomó dinero y salió sola de casa, al parecer para dirigirse a una tienda.

Roxana, quien utiliza medicación para mantener la calma y su bienestar, nunca había desaparecido por un tiempo prolongado, aunque hace poco más de un mes se perdió por algunas horas en circunstancias similares y fue localizada deambulando por un parque de la localidad de Kennedy.

Según la madre, en el momento de la desaparición la joven vestía un pantalón de sudadera rosado y una blusa blanca con líneas negras. Llevaba, además, su teléfono móvil, por lo que esperan que las autoridades puedan rastrear sus últimas llamadas para obtener pistas sobre su paradero.

Pistas infructuosas

De acuerdo con la madre de Roxana, las cámaras de seguridad que han podido consultar indican que Roxana salió de su casa y se dirigió hacia la parte de atrás del conjunto para, al parecer, ir a una tienda cercana, pues su madre, para incentivar su aprendizaje, suele encargarle algunos mandados. Sin embargo, las cámaras le pierden el rastro en medio del recorrido y es poco más lo que se sabe.

Por otro lado, en las grabaciones se evidencia que la joven salió de la casa hablando por celular, razón por la cual la familia pide ayuda urgente a las autoridades para poder rastrear el número teniendo en cuenta que cuentan con la hora y ubicación exacta que tenía el aparato el sábado 8 de noviembre a mediodía, fecha de la desaparición.

“Hasta ahora todo lo que sabemos lo hemos averiguado por nuestra cuenta. La Policía no ha hecho presencia, solamente llaman, preguntan y ya. El apoyo ha sido poco hasta el momento, pues tampoco sabemos qué se ve en las cámaras de seguridad de la Policía. Teniendo en cuenta la condición médica de mi hija, estamos hablando de un caso urgente que no da espera: además de los riesgos evidentes por su condición cognitiva, ella se encuentra medicada y no puede cortar su tratamiento”, señala la angustiada madre.

Entre tanto, mientas continúan las labores de búsqueda, la familia denunció que han recibido llamadas extorsivas relacionadas con supuesta información privilegiada del paradero de Roxana, aunque consideran que se trata de falsos reportes.

Rosmira y su familia hacen un llamado urgente a la ciudadanía en general para que, ante cualquier información que los lleve a dar con el paradero de Roxana, se comuniquen de inmediato a cualquiera de los siguientes números: 3057684645 – 1238326406 – 3116642071.

Entre tanto, las labores de búsqueda, tanto de autoridades como de familia, amigos y allegados, continúan en la localidad de Bosa y en puntos vecinos como la localidad de Kennedy o el municipio de Soacha.

*Los números y las fotografías se publican con autorización expresa de la familia.

