Buscan a técnico automotriz desaparecido en Bogotá: salió de su casa y no regresó

Rojas fue visto por última vez en el sector de Roma, en la localidad de Kennedy. Foto: Cortesía

Karen Rivera atraviesa horas de angustia desde la noche del martes, cuando su esposo, Jaime Alberto Rojas —técnico mecánico automotriz— desapareció sin dejar rastro. Según su relato, fue visto por última vez a las 10:30 p.m., al salir en su vehículo del conjunto residencial ubicado donde vive su madre, en el norte de la ciudad. Desde entonces, no se ha tenido ninguna comunicación con él.

Rivera cuenta que ese mismo día, a las 6:30 de la mañana, se habían despedido como de costumbre antes de que él saliera rumbo al trabajo. Las cámaras de seguridad del conjunto registraron cómo más tarde el hombre ingresó en bicicleta, guardó la bicicleta y luego partió en el carro familiar. Esa es la última imagen que se tiene de él.

La familia teme por su bienestar, pues, según Karen, él atraviesa un cuadro de depresión y ansiedad que podría estar afectando su capacidad para tomar decisiones. “Está pasando por un momento muy difícil. No piensa con claridad y eso nos preocupa mucho”, explicó su esposa.

Desde la desaparición, los allegados han iniciado la búsqueda junto con las autoridades y solicitan la colaboración ciudadana para ubicarlo.

Cualquier persona que tenga información puede comunicarse con la Línea 123, el Grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Metropolitana de Bogotá, o enviar datos a través de los canales oficiales de @PoliciaBogota en redes sociales.

