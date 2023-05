Cirujano de la Clínica Nueva de Bogotá se encuentra desaparecido

Jaime Andrés Marín fue visto por última vez en su casa en Bogotá. Foto: Jaime Andrés Marín.

Jaime Andrés Marín, cirujano general en la Clínica Nueva de Bogotá desapareció el 4 de mayo de 2023 luego de salir de su conjunto residencial conduciendo una Land Rover de color gris, de placas NBT-848.

Según le informaron a la esposa los celadores del conjunto, el médico habría salido de la propiedad, ubicada en el norte de la ciudad, antes de las 7:00 a.m. y se habría dirigido a su trabajo en la Clínica Nueva, en la localidad de Teusaquillo.

Sin embargo, luego de comunicarse con su lugar de trabajo, su esposa pudo confirmar que Jaime Andrés no habría llegado a la Clínica. El hombre no se ha comunicado con su esposa o con algún otro miembro de su familia y hasta ahora no sabe nada sobre su paradero, ni se ha podido ubicar el vehículo en el que se transportaba.

La última vez que lo vieron fue en la mañana de este jueves 4 de mayo cuando su esposa salía de la casa hacia el trabajo, mientras el todavía se encontraba dormido. Es por eso que su familia no sabe qué ropa usaba en el momento de la desaparición ni el lugar al que se dirigía cuando tomó el vehículo y salió del conjunto residencial.

#ServicioSocial / El médico cirujano Jaime Andrés Marín desapareció en la ciudad de #Bogotá, cuando se desplazaba a su lugar de trabajo.



El galeno también labora en Tunja en Clínica de Cancerología de #Boyacá.



Información de su paradero a los números 3116473726 o 3125437423 pic.twitter.com/5ybx9AdSUd — 7N Noticias (@7NNoticias) May 5, 2023

Con mucha preocupación su esposa afirma que ya fue reportado como desaparecido y que se dirigiría a Medicina Legal para agotar todas las alternativas en su búsqueda.

Si usted lo ha visto o tiene información que puede conducir a su paradero puede escribirnos o llamar a la familia a través de las líneas 3116473726 o al 3125437423.