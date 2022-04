Encontraron a July Jiménez, mujer reportada como desaparecida en Barranquilla

A la izquierda, July Jiménez, quien fue encontrada el 27 de abril en Barranquilla. A la derecha, Yusleidis de la Hoz, quien se encuentra desaparecida desde el pasado viernes. Foto: Cortesía

Cerca al cementerio Jardines de la Eternidad de Barranquilla encontraron a July Jiménez Peralta, la joven de 25 años que fue reportada como desaparecida desde el martes 26 de abril. La estudiante de derecho llamó desde un número celular desconocido a uno de sus familiares, quienes la encontraron confundida y desorientada.

July desapareció, luego de que salió de su casa hacia el barrio La Victoria. “Ella me mandó el volante a mi WhatsApp y luego mi hijo le escribió porque habían quedado en encontrarse para almorzar. Sin embargo, apareció que ella vio el mensaje, pero no respondió, y de ahí en adelante comenzamos a llamarla toda la tarde, pero desviaban las llamadas, y después de las 5:00 p. m. el teléfono no volvió a sonar”, dijo la madre de la joven a El Heraldo.

Continúa la búsqueda de Yusledis de la Hoz

La última vez que se supo de Yusledis fue el pasado sábado 23 de abril. Familiares de la joven de 25 años aseguran que han recibido mensajes en los que les indican que la mujer fue asesinada, por lo que solicitan a las autoridades celeridad en la búsqueda.

“En la tarde me llamaron a decirme que a mi hermana la habían matado y fuimos a los sitios donde ella consume, pero no la encontramos”, dijo su hermana, Hasbleidis de la Hoz.

De la Hoz vive en el barrio el Milagro de Barranquilla, en compañía de su madre, su hija de ocho años y hermana, quien afirmó que hasta el momento no tienen información certera de su paradero.