Encuentran vivo al sueco desaparecido en Medellín luego de 26 días, esto se sabe

Aref Poumizaie fue reportado como desaparecido el 15 de abril en la capital de Antioquia. Foto: Redes Sociales

Este martes el ciudadano sueco Aref Poumizaie fue encontrado en las calles de Medellín tras haber sido reportado como desaparecido el pasado 15 de abril en la capital de Antioquia. “El 11 de abril me envió un mensaje que estaba en Medellín, dos días después me envió otro diciendo que pensaba quedarse algunos días. Después de eso no he tenido noticias ni contacto”, dijo Bibi Kzemi, su madre, varios días después de su desaparición.

Le recomendamos: En Villavicencio, tres de cada cinco barrios son ilegales

“Hicimos la trazabilidad y lo que abordamos allí es esa comunicación que tuvo con su familia y especialmente en el uso del celular y cuáles fueron esos sitios que visitó. Esto dio a conocer mensajes de ubicación y es de esta manera como estamos generando esa trazabilidad en tiempo real”, dijo el General Carlos Humberto Rojas Pabón, comandante de la policía regional, una vez se empezó con la búsqueda formal del hombre de 26 años.

La Personería Distrital de Medellín acompañó a la madre de Aref Poumizaie, joven sueco-iraní desaparecido desde el 15 de abril, asesorándola con los trámites ante @MigracionCol y el proceso de búsqueda que se adelanta en la ciudad.#SomosPersonería #PorTusDerechosMásCerca pic.twitter.com/aOExX4qXdQ — Personería Distrital de Medellín (@personeriamed) May 4, 2023

Según información de sus familiares, el joven estuvo en la ciudad de Cali antes de llegar a la capital antioqueña y antes se encontraba viajando por Perú y Ecuador. Bibi Kzemi llegó a Colombia el 4 de mayo para ayudar a encontrar a su hijo. Un vez en Medellín, la Personería Distrital la asesoró en los trámites con Migración Colombia para poder continuar el proceso de búsqueda que se venía llevando a cabo en la ciudad.

Además: ¿Cómo actuar ante la salida de ceniza del Nevado del Ruiz? Esto dice Minsalud

Más sobre Medellín Niña de 8 años fue abandonada por sus padres en un colegio de Medellín Se presentó un nuevo caso de abandono infantil en Medellín. En esta ocasión, la victima fue una menor de 8 años, que recibía clases en la Institución Educativa República de Uruguay en el Barrio Alfonso López de Castilla (Comuna 8) Niña de 8 años fue abandonada por sus padres en un colegio de Medellín Afterlife, el evento mundial de música electrónica que llega a Medellín Afterlife, el evento que entrelaza el arte visual con la música electrónica, llega a Colombia y en su primera versión tendrá a Medellín como sede. Entre el viernes 12 y el sábado 13 de mayo los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo que crea una experiencia audiovisual inmersiva. Afterlife, el evento mundial de música electrónica que llega a Medellín

Reporte de las autoridades sobre el sueco desaparecido

Hoy, la búsqueda de más de 20 días dio fruto cuando miembros del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalíase lo encontraron deambulando por las calles del barrio Patio Bonito. “Aún no es claro qué le pasó ni dónde estuvo durante todo este tiempo, lo cierto, al parecer, es que fue víctima de hurto, pues cuando lo encontraron le faltaba el celular y otras pertenencias”, dijo a los medios Doris Ruiz, una mujer que fue parte del cuerpo de búsqueda.

Por su parte el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dio la noticia en su cuenta de Twitter: “Quiero dar la buena noticia de que ha aparecido el ciudadano sueco que se encontraba desaparecido. Está en buenas condiciones de salud. Gracias al CTI de la Fiscalía por su trabajo efectivo y a todos los miembros de la Policía que estuvieron dedicados a su búsqueda”.