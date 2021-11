Hace 31 años desapareció José Antonio Rivera Torres, en Bogotá

Aunque han pasado 31 años sin saber nada de José Antonio Rivera Torres, su familia sigue en la búsqueda de información. El 22 de abril de 1990 desapareció en Bogotá el hombre que para la fecha tenía 33 años. Su problema con las drogas pudo haber sido una de las razones de su desaparición.

José Antonio se encontraba en condición de calle a mediados del año 90, y en ocasiones sus familiares se lo encontraban cerca a la conocida calle del Bronx en Bogotá. Sin embargo hoy, después de 30 años, no hay respuestas sobre su paradero.

En 1994 a la familia de River Torres le llegó el rumor de que había sido asesinado en el barrio Las Colinas, de Bogotá, tres o dos años atrás. Al parecer, él y otros dos amigos provenientes de Medellín fueron asesinados en una “limpieza social” ejecutada por grupos paramilitares.

Sin embargo, nada ha sido confirmado. Uno de sus hermanos buscó información en Medicina Legal, pero allí le manifestaron que no habían atendido a alguien con esa identidad. También estuvo en las estaciones de policía de algunas zonas pero no encontró respuestas, e incluso viajó a Medellín a buscar a las personas con las que normalmente José Antonio compartía, pero no obtuvo información.

El hombre, que actualmente tendría 64 años, trabajaba como celador, pero sus problemas con las drogas no le permitieron tener una estabilidad laboral. Aunque su familia tiene el presentimiento de que no está vivo, buscan respuestas para saber qué pasó con él.

Si usted tiene información sobre José Antonio Rivera Torres puede comunicarse al teléfono 3224258485.

