Maria José de 15 años desapareció tras sacar la basura: familia denuncia extorsión

Desde el pasado jueves 6 de marzo, al rededor de las 7:44 de la noche, los padres de María José Echeverry Terreros de 15 años, no saben nada de su paradero.

En entrevista con El Espectador, su mamá, Diana Terreros, detalló que ese día estaba realizando labores del hogar cuando le pidió a su hija sacar la basura. “Ella se empezó a demorar. Me asomé desde la ventana de mi apartamento y vi que donde siempre la depositamos, ya habían pasado a recogerla. Entonces supuse que se fue a una cuadra donde queda un parque donde también botamos. Pero nunca llegó”, relató.

Y así lo captó las cámaras de seguridad del sector Carimagua en Kennedy, evidenciando cuando ella arroja la basura, atraviesa el parque, pero luego se pierde del foco. Fue entonces que junto a su esposo salieron a buscarla sin éxito e intentando saber de ella por medio de sus amigas.

Al siguiente día, cuando iban a interponer la denuncia en un Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF), recibió una llamada de María José que no duró más de un minuto. “Me dijo que no iba a volver, pero se escuchaba extraña. Exaltada. Como respaldada o protegida por alguien. Que sabe que tiene un plan. No sabemos si detrás hay un adulto, alguien que la esté manipulando”, aseveró sobre las posibles hipótesis de su desaparición.

La menor, dijo, salió de su casa sin teléfono, ropa o dinero. En el celular, “tiene conversaciones con amigos y compañeros muy normales. He subido publicaciones y preguntado si saben donde está. Una amiga de ella me contó que María José la había llamado y le dijo que estaba bien”.

Precisamente, la búsqueda también se ha desarrollado en el colegio distrital OEA sede A donde estudiaba grado décimo, entregando carteles de su desaparición, sin que hasta el momento haya mayores pistas.

En medio de la angustia, Diana cuenta que recibió una llamada extorsiva de delincuentes que se hicieron pasar por policías. “Me dijo que ella estaba retenida en el CAI y que de mí dependía su integridad, por lo que tenía que pagarles una multa. Pero cuando les pedí identificarse, se excusaron y finalmente no caí”.

El caso ya está en conocimiento de la Fiscalía, por lo que esperan que las autoridades avancen pronto con la búsqueda de su hija y vuelva a reencontrarse con su familia.

María José Echeverry Terreros mide 1.53 cm, contextura media, tiene ojos cafés claros, cabello café y un mechón de color aguamarina.

Si usted lo ha visto o tiene indicios de su paradero, puede dar aviso llamando al 319 2272719 o al 3194953677.

Si usted quiere reportar un caso de una persona desaparecida, escríbanos a reporteundesaparecido@elespectador.com o llene el formulario que aparece en la página web de nuestra sección https://www.elespectador.com/desaparecidos-colombia/

*La foto fue publicada con la expresa autorización de su mamá, Diana Terreros

