México: familia de colombiana desaparecida hace dos meses pide más investigación

La señora Marta Granados cumplió 79 años el 19 de julio de 2023. Foto: Cortesía

La familia de Marta Granados, la colombiana desaparecida en México desde hace más de dos meses, pide que no cese la investigación.

Este miércoles, el mismo día de su cumpleaños número 79, se cumplen 66 días desde que se vio a la señora Granados por última vez en el rancho Las Rusias, en Ramos Arizpe, estado de Coahuila (México).

“La autoridad dice que no hay una sola pista, dice que no hay un solo rastro, que no hay un solo indicio. Al día de hoy, la autoridad dice que no han encontrado un solo dato que permita dar con el paradero de Marta, o que describa los eventos que llevaron a su desaparición el domingo 14 de mayo de 2023″, dice un comunicado difundido por su familia.

📝 Sugerimos: Derrame de crudo afectó turística playa en Ecuador, cerca de frontera con Colombia

En efecto, el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, citado por Telediario (México) afirmó que no hay una línea de investigación sólida. “Continuamos buscando, no hay ningún rastro que nos permita fortalecer alguna línea de investigación, seguimos trabajando, no dejaremos de buscarla hasta que no tengamos algo cierto, no queremos aventurarnos todavía, porque no tenemos algo que nos indique con certeza por donde investigar, no tenemos ninguna referencia, o ningún antecedente por lo menos en los últimos años”.

Sus allegados señalan que tras múltiples operativos las autoridades mantienen la narrativa de que “Marta salió del Rancho Las Rusias por sus propios medios, esto, a pesar de las opiniones de expertos que han inspeccionado la zona rural”.

Y agregan que, para la Fiscalía, la mujer “está extraviada y nadie la ha visto. De acuerdo a sus trabajos, esta agencia del gobierno estatal descarta por completo investigar la comisión de un delito, es decir, descarta por completo abrir otras líneas de investigación”.

¿Cómo desapareció Marta Granados?

Aquel 14 de mayo, Granados, quien es residente en México, pensionada y padece de una “deficiencia cognitiva” (que le causa pérdida de memoria de corto plazo), y su esposo, un ingeniero agrónomo en ejercicio, viajaron desde Querétaro (en donde viven) hasta Monterrey. Allí, según contaron a este diario sus allegados, fueron recibidos el sábado 13 de mayo por el dueño del rancho productor de nuez, que los contrató para dictar unas capacitaciones a los trabajadores del lugar.

El plan de trabajo, según los familiares, estaba pensado para durar cinco días, pero de forma inesperada tanto el dueño como el capataz y sus parientes cambiaron de planes y se fueron del lugar durante el fin de semana.

La pareja de esposos se quedó sola en el rancho, de una extensión de 200 hectáreas aproximadamente, de acuerdo con las versiones. El domingo, según las personas cercanas, la pareja de esposos estaba trabajando en la huerta (que está dentro de un área cercada de 20 hectáreas) cuando la señora Granados dijo sentirse cansada, por lo que decidió regresar a la casa (ubicada a unos 500 metros) a descansar sobre las 5 p. m.

Cuando su esposo terminó labores, regresó, pero no la encontró. Buscó rápidamente por el lugar, y, al no dar con su paradero, decidió reportarlo al capataz del rancho. Desde ese momento se activaron múltiples mecanismos de búsqueda.

📌Le puede interesar: La cumbre “más exitosa” entre la UE y América Latina de toda su historia

¿Qué dice la familia?

Hoy, su familia dice con frustración que han sido informados de que “la continuidad de las acciones de investigación, de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, depende en su totalidad de la recepción del peritaje de la antropóloga líder de la diligencia conocida como “Reconstrucción de los Hechos”, quien comentó, al finalizarla, que no era posible salir del rancho Las Rusias sin la ayuda de alguien familiarizado con la zona”.

La familia recuerda que Marta Granados “visitaba, por primera vez en su vida, el estado de Coahuila y el rancho Las Rusias; llevaba apenas 24 horas en la zona al momento de su desaparición. Ella no conocía ni el rancho, ni sus alrededores. En ese sentido, nadie en el estado la conocía, y tampoco sabían de su presencia, a excepción del dueño del rancho y del capataz”.

📰 También recomendamos: Ultimátum de Nueva York a migrantes en albergues: 60 días para buscar alojamiento

Y concluyen: “Condicionados entonces a la eficiencia de la antropóloga, y a su elevada carga de trabajo, la Fiscalía de Personas Desaparecidas suspende indefinidamente sus labores de investigación, hasta no recibir el peritaje que resulte de la diligencia ejecutada el 30 de Junio del presente año”.

Por esa razón piden que la búsqueda de la mujer no se detenga.

Marta Granados mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, de piel blanca, ojos cafés y pelo corto y ondulado, de color castaño claro.

Vestía un pantalón café y una blusa blanca, con un chaleco beige y zapatos negros. Tiene una pequeña marca sobre su ceja derecha.

Los números en México para reportar cualquier información son (844)1140386 y (844)3933293.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.