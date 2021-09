Norma Milena Torres Rodríguez desapareció hace nueve años en Leticia

Después de casi nueve años no para la búsqueda de Norma Milena Torres Rodríguez. La mujer que, a hoy, tiene 38 años, desapareció el 2 de octubre de 2012 en Leticia, Amazonas, junto a su amiga, Audrey Salazar Perdono, cuando iban de vacaciones por una semana a este lugar.

Según relata su familia, Norma Milena se comunicó los primeros dos días de su viaje pero después no supieron más de ella. En la última conversación que tuvo con su madre le contó que iba de salida a una embarcación, pero no le especificó a dónde. Sin embargo, le manifestó que la señal de celular para el lugar a donde iba no era buena, por lo que la familia no sospechó nada los primeros días.

“Como ella iba a tener mala señal le estuvimos marcando y no respondía. Tuvimos paciencia porque ella ya nos había dicho. Pero ya pasaron dos días y nunca más. Ahí decidimos poner la denuncia”, manifiesta su prima, Lorena Rodríguez.

La familia de Torres Rodríguez cuenta que en Leticia ella y su amiga se estaban quedando en la casa del Inspector Fluvial de Leticia, Alfredo Salgado Andrade, allí tenían sus pertenencias. Pese a esto, el hombre dice no saber nada sobre ellas.

Las autoridades no han entregado información sobre Norma Milena Torres y su amiga. Manifiestan sus familiares que constantemente cambian de investigador y que al preguntarle a la nueva persona al mando no obtienen respuestas significativas.

Norma estaba cursando el último semestre de Ingeniería Civil en la Escuela de Ingenieros. También estudiaba Diseño Gráfico en la Universidad Nacional. Su familia segura que su viaje era corto y debía volver en el término de una semana porque tenía varias diligencias pendientes por hacer en Bogotá.