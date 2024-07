Preocupación por la misteriosa desaparición de Giovanny D’Achiardi en Chapinero

Giovanny D’Achiardi desapareció la noche del lunes 8 de julio de 2024 en el sector de Rosales, en la localidad de Chapinero. Foto: Archivo Particular

Giovanny D’Achiardi, de 45 años, desapareció la noche del lunes 8 de julio en el norte de Bogotá mientras se dirigía a visitar a una familiar. En medio de las angustiosas jornadas de búsqueda que su familia emprendió, lograron obtener pistas importantes que los lleven a dar con su paradero, como videos de cámaras de seguridad y testimonios de personas que lo vieron caminando antes de que se confirmara su desaparición.

Giovanny desapareció en el sector de Rosales, en la localidad de Chapinero, entrada la noche de ayer. “El venía en un carro de su trabajo y se bajó en el Carulla de la calle 85 con carrera 15, porque iba a visitar a una familiar que vive en Rosales, cerca a ese sector. En ese momento, pasadas las 7:00 p.m. estaba lloviendo muy fuerte y él se quedó escampando en la zona”, le contó a El Espectador, María Alejandra Báez, pareja de Giovanny quien desde el momento en que se confirmó su desaparición ha estado al frente de las labores de búsqueda.

Cerca de las 8:00 p.m. Giovanny le envió su ubicación en tiempo real a María Alejandra a través del celular y le dijo que por la lluvia ningún carro le aceptaba un servicio, razón por la cual decidió que se iría caminando hasta la casa de su familiar, ubicada en inmediaciones de la calle 80 con carrera 6, cerca a la embajada de Perú.

“Él me llamó a las 8:02, cuando yo iba llegando a la casa y me dijo que, en efecto, se iría caminando a casa de su tía. Yo me desentendí de la situación porque pensé que él estaba allá pero luego, pasadas las 9:20 p.m. la tía me llamó a preguntarme si Giovanny ya había llegado. Yo me asusté y llamé al hermano, que vive cerca a nuestra casa, pero tampoco tenía razón de él. Ahí entendí que algo raro estaba pasando y arranqué de inmediato a la última ubicación que me indicaba el celular, que muy cerca al Gun Club, en la calle 82 con 7″, asegura María Alejandra.

En ese momento, con ayuda de la policía, lograron acceder a las cámaras de seguridad del mencionado club. “Efectivamente él se ve pasar a las 8:04 p.m. Se ve caminando tranquilo, no parece que algo malo le estuviera sucediendo”, señala la angustiada novia. Luego lograron conseguir otra grabación en la que se ve a Giovanny caminando cuadras más arriba, aproximadamente en la carrera 8con calle 84ª. Y esa es la última información fehaciente que allegados y familiares tienen del paradero de Giovanny.

Una persona que lo vio caminando por el sector les informó que su actitud no parecía extraña, pues iba caminando normalmente, no parecía mareado o desubicado y tampoco notaron indicios que hicieran pensar que venía siendo perseguido o que estaba huyendo de alguien. Durante la mañana del martes 9 de julio, las labores de recolección de videos continuaron, sin embargo, por razones de permisos judiciales, la familia no ha logrado obtener más material audiovisual que dé cuenta del recorrido previo a la desaparición.

Otra arista que le preocupa a la familia es el hecho de que los dos celulares de Giovanny, su teléfono personal y el que usa para sus obligaciones laborales, están apagados. “Él nunca apaga los teléfonos ni se desaparece de esa forman. Quienes estamos en su entorno cercano sabemos que esto no es normal y que algo muy raro está pasando. La policía ya está notificada de toda la situación y nos han estado apoyando en el proceso”, señala Báez.

Por otro lado, D’Achiardi, de nacionalidad colombiana y ascendencia italiana, no tiene amenazas ni conflictos con terceros que hicieran pensar en una retaliación por algún tema personal. Su familia ye se acercó a Medicina Legal y por fortuna no hay registros que indiquen su ingreso. Su caso actualmente está en manos de la Fiscalía, quienes ya se encuentran desarrollando la investigación pertinente.

Giovanny D’Achiardi tiene 45 años, pesa 98 kilos y mide 1,77m. En el momento de su desaparición vestía una chaqueta azul y verde identificada con el loco de Transportes Calderón, la empresa de transportes para la cual trabaja. Si usted lo ha visto o tiene información valiosa que lleve a su familia y a las autoridades a dar con su paradero, puede comunicarse al 3202299471 o al 3105613899*.

*Los números telefónicos y la foto se publican con autorización expresa de la familia.

