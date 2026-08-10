¿Tiene una persona desaparecida por el terremoto? Repórtela acá

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Por Marcela Osorio Granados
Especializada en temas de política, paz y posconflicto. Magíster en Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Periodista con 17 años de experiencia en prensa, periodismo digital y creación y presentación de productos audiovisuales. Creadora de La Huerta y Entre Montañas.@marcelaosorio24mosorio@elespectador.com
Por Mario Fernando Rodríguez
Actualmente lidera el equipo de diseño de El Espectador en todas sus plataformas, donde explora diferentes narrativas visuales con un enfoque especial en infografía periodística.@MarioFdoRmfrodriguez@elespectador.com
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