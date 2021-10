En la mañana del 26 de octubre de 2014, Alexandra Herrera iba a hacer unas averiguaciones sobre la comida para la fiesta de 15 años que preparaba para su hija, Luisa Fernanda. Al medio día empezaba su turno de trabajo en Almacenes la 14.

Sin embargo, sobre las seis de la tarde, su jefe llamó a Luz Estela Herrera, la hermana de Alexandra, y le informó que no había llegado al trabajo, una situación bastante inusual pues nunca faltaba.

A Luz Estela también le pareció extraño y le contó al resto de su familia. Sus hermanos se fueron a la casa de Alexandra y Luisa, y las empezaron a llamar, pero no contestaron. Hacia las 11 de la noche, se contactaron con la Policía, para ver si podían entrar a la casa. Sin embargo, nunca llegaron los oficiales.

Al siguiente día, en medio del desespero, fueron a la casa de Alexandra y Luisa, forzaron la reja de seguridad del patio y entraron. Todo se veía en orden, pero varias cosas parecían medio hechas, como la comida. Encontraron un pollo descongelándose en el horno microondas, un arroz hecho y jugo preparado. El resto de la casa estaba arreglada.

También puede leer: https://www.elespectador.com/desaparecidos-colombia/fernando-millan-largo-lleva-desaparecido-11-anos/

Esperaron unos días y después las reportaron como desaparecidas ante la Policía de Jamundí. Entonces empezó la búsqueda e indagaciones. Lo único que les ha informado la Policía es que han hecho búsquedas por migración y no las han encontrado. En los siete años del caso, ha cambiado unas cuatro veces de fiscal, explica Luz Estela, y no se ha avanzado casi nada. En enero de 2020, el abogado de la familia le envió una carta al Fiscal para que reabrieran el caso, pero les dijo que no era posible. Por la pandemia, la situación ha estado muy quieta desde entonces.

Por donde vivían Alexandra y Luisa no había cámaras en ese entonces, así que la familia no ha podido encontrar respuestas por esa vía. Sin embargo, vecinos les han contado que en los días anteriores y siguientes a la desaparición de madre e hija vieron al papá de Luisa rondando por la casa e incluso algunos dijeron que lo vieron saliendo en la moto de Alexandra. Luz Estela afirma que él no tenía llaves propias de la vivienda.

Si usted tiene información sobre Alexandra Herrera y Luisa Fernanda Gómez, puede contactar el número 3162507989.

Para reportar una persona desaparecida, puede dar clic en el enlace.