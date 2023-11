Sin pistas y rodeada de misterio, sigue la búsqueda de Ana María Caballero Varón

Ana María Caballero Varón y Euardín Ávila Rivera, a quien acompañó a vender el carro. Foto: Cortesia

“Si usted me quiere, rece mucho para que yo regrese a la casa bien”. Eso fue lo último que le dijo Ana María Caballero Varón a su madre Mariluz Varón. Fue en una conversación telefónica el 16 de septiembre de 2023. Eran cerca de las 11 de la mañana y su hija -de 24 años- estaba en Neiva. Después de escuchar esas palabras la comunicación se cortó.

Ana María, había viajado desde Rovira (Tolima), en donde vive con su mamá y su hija de ocho años, hacia Neiva el 14 de septiembre, para acompañar a su amigo Euardín Ávila Rivera, de 33 años, a vender un carro Nissan Sentra modelo 2012. El vehículo había sido mostrado a través de una página web y había salido una opción de compra en Neiva.

Según contó a El Espectador Mariluz Varón, Ana María salió para Neiva en bus y tuvo contacto con ella ese día e incluso hasta el mismo 16 de septiembre hasta las 10 de la mañana, cuando todo parecía normal. Luego ocurrió la extraña llamada.

“No volvió a contestar llamadas, ella es una buena mujer, buena mamá y no volvimos a saber nada de ella. He pedido que revisen las cámaras de seguridad para hacerle seguimiento al carro para saber qué pasó con ella y con Euardín, pero nadie me da razón del avance de la investigación”, cuenta Mariluz quien señala que los familiares de Ávila Rivera, con quien su hija había tenido una relación hace muchos años, le dijeron que su hijo había manifestado intenciones de irse a trabajar a una finca en la que supuestamente no tenía señal.

La mujer hace un llamado a las autoridades para que den algunas pistas sobre lo que se sabe de la desaparición de su hija: “ella tiene una hija de ocho años y esto ha sido muy duro para mí. Nosotros nos somos una familia de pocos recursos, y acá parece que no hay respuestas para la gente como nosotros. Yo solo quiero que me digan qué se ha hecho para saber en dónde está. No puede ser que se haya desaparecido y nada haya pasado”, sostiene.

Si ha visto a Ana María Caballero Varón o tiene información que ayuda a encontrarla, puede contactarse a los siguientes números: 320 206 6858 - 322 365 5930

