Abierta convocatoria para premiar publicidad que rompa estereotipos de género

Redacción Economía.

Hasta el próximo viernes 6 de septiembre (11:59 p. m. hora de Colombia) estará abierto el plazo para que marcas (anunciantes) y agencias de toda América Latina postulen las campañas que ayudan a transformar los estereotipos de género en la publicidad y el mercadeo.

Se trata de los premios De Igual a Igual 2019, una iniciativa de ONU Mujeres en alianza con Usaid que busca dar un reconocimiento a las narrativas "que transforman los roles tradicionales de mujeres y hombres".

Los galardones serán entregados el próximo 2 de octubre en el marco de la cumbre latinoamericana +Cartagena 2019.

"Podrán participar las campañas producidas y difundidas entre el 1 de agosto de 2018 y el 6 de septiembre de 2019 que haya tenido como objeto mercadear y posicionar productos y/o servicios en cualquier formato comunicativo: TV, radio, prensa impresa o plataformas digitales, etc", precisaron los organizadores.

Esta es la cuarta edición de los premios y en ella, por primera vez, se abrirá la categoría “marcas o anunciantes”, para "reconocer la consistencia en la transformación de una marca que le apuesta cada vez más a superar la discriminación, prevenir y eliminar la violencia de género, y promover la igualdad entre mujeres".

En total, se entregarán tres premios De Igual a Igual del jurado a agencias; un premio a marcas y un premio De Igual a Igual del público.

La postulación se puede hacer en el sitio web de los premios, premiosdeigualaigual.com.

En la última edición, el ganador fue Wieden + Kennedy Portland, con la campaña Juntas imparables Just Do It, de Nike.