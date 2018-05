Acciones de EE.UU. registran mayor alza en más de tres semanas

Las acciones en Estados Unidos registraron su mayor avance en casi cuatro semanas luego que la tasa de desempleo cayera a un mínimo de 18 años. El dólar se fortaleció mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro no registraron variación a medida que el mercado evalúa el impacto de las inconclusas negociaciones comerciales de Estados Unidos con China.

El índice S&P 500 cerró al alza el viernes, pero no logró recuperarse de las pérdidas de la semana. Apple Inc. y Berkshire Hathaway Inc. se encontraban entre las de mayor avance en el índice de referencia mientras que los sectores de tecnología y finanzas encabezaron las ganancias.

Las contrataciones repuntaron en Estados Unidos menos de lo anticipado en abril, pero la tasa de desempleo cayó por debajo del 4 % por primera vez desde 2000. Las ganancias salariales se redujeron de manera inesperada, lo que sugiere que el mercado de trabajo aún tiene espacio por absorber. Las implicaciones del informe de política monetaria se verán luego que la Reserva Federal mantuviera las tasas sin cambios esta semana, aduciendo que la inflación está cerca de su meta sin sugerir ninguna necesidad de acelerar su ritmo de alzas.

"Esta fue una cifra realmente sólida: muestra todo el crecimiento laboral que la economía necesita sin que suban los salarios, lo que sería perjudicial para los márgenes", dijo Sameer Samana, estratega técnico y de acciones para Wells Fargo Investment Institute, por teléfono. "Todo debería respaldar un mayor consumo, lo que debería mantener la economía en marcha a un ritmo muy constante sin que la inflación sea un problema importante, que históricamente ha sido muy bueno para las inversiones".

Los mercados también seguían atentamente las negociaciones entre los funcionarios estadounidenses y chinos en Pekín en busca de señales de que las dos economías más grandes del mundo están progresando en materia de comercio, pero hasta ahora los avances han sido limitados. Funcionarios estadounidenses pidieron a China que presente reducciones en su superávit comercial, aumentando los obstáculos para cualquier acuerdo general, mientras que la agencia de noticias estatal Xinhua dijo que las dos partes llegaron a acuerdo en algunos temas pero no estuvieron de acuerdo en otros.

Las empresas de servicios de salud y de tecnología lideraron las ganancias en el índice Stoxx Europe 600 ante la caída del euro en medio de una creciente preocupación sobre las perspectivas económicas de la región. Las acciones financieras se recuperaron de parte de las pérdidas anteriores incurridas tras los decepcionantes informes de ganancias de BNP Paribas SA, Societe Generale SA y HSBC Holdings Plc. Las acciones desde Sídney a Hong Kong cayeron previamente. Los bonos centrales europeos perdieron terreno.

Mientras tanto, la lira de Turquía continuó su descenso el viernes, alcanzando un mínimo histórico frente al dólar en medio de preocupaciones de que la política monetaria sigue siendo demasiado flexible para hacer frente a una economía sobrecalentada. La mayoría de las monedas de mercados emergentes perdió terreno frente al dólar.

El petróleo WTI alcanzó un máximo de tres años después que los operadores sopesaran un aumento en las existencias con la preocupación sobre sanciones de Estados Unidos a Irán. El oro se situó en territorio positivo.