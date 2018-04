Acciones de Spotify sufren por la falta de transacciones

Bloomberg.

El número de portadores de títulos de Spotify Technology SA que vendieron acciones en la cotización directa de la compañía el martes fue menor al esperado por los asesores, lo que podría haber contribuido a una escasez inicial que elevó el precio, dijeron personas cercanas al proceso.

Las acciones de Spotify abrieron a US$165,90 a las 12:43 p.m. en Nueva York y subieron hasta US$169 unos minutos más tarde. Solo 5,6 millones de acciones cambiaron de manos al precio de apertura, o el 5 % del número total potencialmente disponible para transar, según datos compilados por Bloomberg. Alrededor de 30,5 millones de acciones se negociaron antes de que la acción cerrara un 10 % por debajo de su precio de apertura a US$149,01.

La caída continuó el miércoles y las acciones llegaron a US$144,22, dando a la compañía un valor de mercado de US$26.000 millones. Eso está en línea con los niveles en que los asesores esperaban que se negociaran las acciones, dijeron antes de la salida a bolsa personas cercanas al asunto, que pidieron mantener su identidad en reserva porque la información no era pública.

El volumen cayó al 11 % del capital flotante. Si no hubiera suficientes acciones para satisfacer la demanda en el momento de la emisión, a los asesores de la compañía les preocupaba que hubiera una restricción de liquidez, lo que provocaría un aumento en las acciones a una valoración insostenible, dijeron las personas antes de la emisión.

El volumen de negociación estuvo muy por debajo de las ofertas públicas iniciales (OPI) de otras cinco compañías de tecnología que salieron a bolsa con valoraciones de mercado de US$10.000 millones a US$40.000 millones. Si bien se esperaba que la dinámica de negociación de Spotify fuera diferente, en su segundo día como empresa que cotiza en bolsa el porcentaje de acciones que cambió de manos también fue mucho menor que en el caso de Twitter Inc., Snap Inc. o Dropbox Inc.

La cotización directa de Spotify, una maniobra que raramente adopta una compañía grande y establecida, se desarrolló en gran medida según lo planeado: las acciones se cotizaron de manera eficiente con relativamente poca volatilidad.

Conseguir que suficientes accionistas vendieran sus acciones era un imperativo y los asesores pasaron más de seis semanas hablando con los inversores existentes para evaluar su interés en vender, dijeron las personas.

"La valoración inicial de las acciones de Spotify puede estar impulsada por una oferta limitada en medio de una preponderancia de inversores estratégicos y accionistas afiliados", escribieron Jitendra Waral y Sean Handrahan de Bloomberg Intelligence en un informe.

Las acciones de Spotify se colocaron con la ayuda de los asesores Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley y Allen & Co. Morgan Stanley asesoró al creador de mercado designado Citadel Securities LLC en la valoración de apertura.

La mesa de operaciones de Morgan Stanley estuvo detrás de la mayor parte del volumen el primer día y procesó 18,5 millones de acciones que cambiaron de manos. Goldman Sachs ocupó el segundo lugar con 2,3 millones de acciones.

El debut en el mercado de Spotify conllevó un beneficio inesperado para las compañías de música que adquirieron acciones hace varios años. Sony Corp. obtendrá una ganancia de casi US$1.000 millones en base al 17 % de sus posiciones que vendió, de acuerdo con un documento regulatorio. Eso equivale a alrededor de 1,7 millones de acciones, según datos compilados por Bloomberg.