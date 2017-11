Adidas supera a Nike en uniformes de selecciones para el Mundial

Bloomberg.

Adidas AG tiene el liderazgo inicial en la batalla de patrocinios de camisetas que acompañarán a las selecciones nacionales en la Copa del Mundo en Rusia el próximo año.

Con el fin de la etapa de clasificación para el Mundial de fútbol, en el que participarán 32 equipos, la compañía alemana ha asegurado al menos 11 patrocinios de camisetas, uno más que la estadounidense Nike Inc., con sede en Beaverton, Oregon.

Aunque el mayor fabricante de artículos deportivos del mundo tuvo una adición de último minuto a su lista después de que Australia venciera a Honduras el miércoles para asegurar el penúltimo puesto, varios equipos prominentes patrocinados por Nike, incluidos Chile, Holanda y Estados Unidos, no pudieron clasificar. Nueva Zelanda, otro equipo de Nike, cayó el miércoles contra Perú, que logró clasificar a un Mundial después de 36 años.

Argentina Australia Bélgica Brasil Colombia Croacia Egipto Inglaterra Alemania Francia Japón Nigeria México Polonia Marruecos Portugal Rusia Arabia Saudita España Corea del Sur Suecia

Lo que se juega con los patrocinios es mucho, con Nike y Adidas vendiendo en conjunto casi US$5.000 millones en indumentaria de fútbol el año pasado. Si bien 2017 puede ser un año más ligero sin una Copa del Mundo o un campeonato europeo, los minoristas están empezando a abastecerse de camisetas para la Copa del Mundo del próximo año.

Si bien Adidas tiene al menos un equipo más que en la Copa Mundial de 2014 en Brasil y Nike tiene dos menos, el mayor cambio en el patrocinio ha afectado al competidor más pequeño Puma SE. El rival de Adidas con sede en la misma ciudad de Herzogenaurach, en Alemania, tenía ocho selecciones en el Mundial de Brasil, pero el fracaso del cuatro veces campeón del mundo, Italia, en la clasificación, significa que solo Suiza y Uruguay representarán el logotipo del felino en el campeonato de 2018.

Nike, Adidas y Puma confirmaron sus patrocinios a Bloomberg News. Aunque la FIFA muestra a los jugadores iraníes con camisetas de Adidas en su página web, la compañía dijo el jueves que no tiene un acuerdo para la Copa del Mundo con el equipo nacional.

New Balance Athletics Inc. y Umbro, de Iconix Brand Group Inc., patrocinan cada una a dos equipos participantes, mientras que Errea Sport SpA, Hummel International Sport & Leisure A/S, Uhlsport GmbH y Romai Sports tiene uno cada uno, según los sitios web de las compañías e informes de prensa. No todos han confirmado que sus acuerdos con las selecciones se extienden hasta el Mundial.

En la Copa del Mundo de Brasil, Adidas aseguró una doble victoria, ya que ambos finalistas jugaron con uniformes que tenían su logotipo. Reflejando los recientes éxitos de ventas y avances en la participación de mercado, la compañía también ha tenido suerte en otros eventos futbolísticos este año. En cuatro de las cinco ligas más grandes de Europa, los equipos con uniformes de Adidas ganaron los títulos nacionales este año, y la marca alemana también fue lucida por los equipos campeones en los dos torneos paneuropeos, la Liga de Campeones y la Europa League.

Nike todavía tiene una lista potente para Rusia, incluido Brasil, el único equipo en ganar el torneo cinco veces, y Portugal, que ocupa el tercer lugar en el mundo. El equipo alrededor de la superestrella Cristiano Ronaldo ganó el campeonato europeo el año pasado, erosionando la racha ganadora de Adidas en esa competencia que duró de 1996 a 2012, según Nielsen Sports.