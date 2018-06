Aerolínea mexicana promete reunir gratis a familias inmigrantes

Bloomberg.

Una aerolínea mexicana ofrece reunir a familias separadas por la política de inmigración de "cero tolerancia" del presidente Donald Trump, sin costo alguno.

Controladora Vuela Compañía de Aviación, conocida como Volaris, dijo que intentará trabajar con las autoridades de Estados Unidos, México y América Central para reunir a miembros de familias.

La compañía opera vuelos en todo México y varias ciudades de Estados Unidos, así como a las capitales de Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador.

"Nos duele de corazón ver a estos pequeños sin sus padres y es nuestra vocación reunirlos", dijo la compañía en un tuit el viernes.

Varias aerolíneas han intentado distanciarse de la polémica política de Trump. American Airlines Group Inc. y United Continental Holdings Inc. pidieron al gobierno de EE.UU. no llevar a los niños inmigrantes separados de sus familias en sus aviones, mientras que Frontier Airlines Inc. y Spirit Airlines Inc. dijeron que no trasladarían a los niños migrantes para separarlos de sus familias.

La administración Trump pareció retractarse de la política el jueves, ordenando a las agencias de EE.UU. trabajar juntas para reunir a las familias.