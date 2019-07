Alerta en bananeros de La Guajira ante posible presencia de plaga en cultivos

Redacción Economía.

Producto de la alerta temprana por síntomas de marchitez en cultivos de banano en La Guajira, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) anunció que ha activado un plan de contingencia y trabaja activamente con el apoyo del Ministerio de Agricultura y de la mano con los productores y las asociaciones gremiales bananeras del país, para manejar adecuadamente y contener el posible un brote identificado en el departamento de La Guajira.

El plan arrancó con la implementación de la cuarentena desde el 17 de junio. En este momento están en cuarentena 150 hectáreas de la fruta en la zona representados en cuatro predios de cultivos.

Frente a la sospecha de síntomas de marchitez por Fusarium R4T en el departamento de La Guajira, la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama) indicó que desarrolla acciones preventivas necesarias para efectuar los diagnósticos necesarios dando un parte de tranquilidad ya que las exportaciones de fruta no se verán afectadas en ningún momento. No se descartaque el movimiento migratorio proveniente de Venezuela sea la causa de la presencia del hongo en las fincas donde se ha detctado la presencia de este hongo, dijo el Ministro de Agricultura, Andrés Valencia. (De lectura: Primera cosecha de bananos holandeses no necesitó tierra para crecer).

El gremio bananero destacó que, en el departamento del Magdalena, donde se concentra la mayor producción de banano en el norte de Colombia, “no hay ningún síntoma y ya se han activado los protocolos de bioseguridad como una medida preventiva”.

Por su parte, el ICA, explicó que, desde el momento de conocerse la sospecha, ha ejecutado el protocolo de diagnóstico internacional. Se esperan los resultados de las pruebas complementarias confirmatorias que permitan identificar con certeza el agente causal de la marchitez, reportada en cultivos de banano en La Guajira, precisa el informe de la entidad estatal.

Para estar atento a cualquier anomalía en los cultivos ha instalado un Puesto de Mando Unificado que, valida, complementa e impulsa las acciones de contención y prevención en el país. Esas acciones contemplan refuerzo de cuatro puestos de control existentes y la implementación de dos nuevos para controlar la movilización, verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en las fincas y establecimiento de la cuarentena en cuatro predios de la zona productora de banano en La Guajira, en los municipios de Dibulla y Riohacha.

“El ICA ha venido actuando con toda la celeridad y la diligencia para el manejo de esta sospecha en la zona de la afectación y en el resto del país en donde hay siembras de banano o plátano. Estamos esperando resultados de pruebas de diagnóstico del agente patógeno, el cual toma cerca de 30 días entre las pruebas confirmatorias y complementarias”, dijo la gerente del ICA, Deyanira Barrero.

La funcionaria destacó que “esta enfermedad no tiene ningún efecto en la salud pública y por lo tanto se puede consumir la fruta con tranquilidad”. También agregó que los mercados internacionales de banano no se verán afectados por cuenta de esta situación sanitaria.

El presidente de Asbama, José Francisco Zúñiga, recordó en un comunicado de prensa que, desde el año 2013 el gremio y el ICA han implementado un plan de acción integral, que contempla medidas en cuanto a cuarentena vegetal, mejoramiento de los métodos de diagnóstico, vigilancia fitosanitaria permanente, capacitación y actualización de personal, desarrollo de estrategias de comunicación del riesgo y la implementación en fincas de medidas de bioseguridad efectivas y prácticas; con el fin de reforzar la gestión de riesgos frente a la amenaza que representa el FOC R4T para el país. “Estas acciones necesitan de la articulación de todos los actores que intervienen en el fortalecimiento y mantenimiento de un sector tan importante como es el bananero”, señaló el dirigente gremial.

Colombia exporta a más de 40 países plátano y banano, es reconocido por su calidad y adicionalmente nosotros tenemos un mercado muy consolidado en la Unión Europea, siendo nuestro primer comprador de banano y el segundo gran comprador es Estados Unidos.

Solo en exportaciones de banano estamos hablando de alrededor de 900 millones de dólares al año. La industria genera más de 120 mil empleos entre directos e indirectos y es la base de la economía en 20 municipios de Colombia (solo en Urabá son 11 municipios que dependen de la cadena).

Actualmente el país cuenta con cerca de 48.000 hectáreas de banano de exportación y 550.000 hectáreas de plátano, muchas de ellas, de economía campesina, pequeñas parcelas y agricultura familiar.