Pequeños inversionistas de Ecopetrol, un problema

Alistan espacio en mercado bursátil para el microinversionista

Redacción Economía.

El éxito de la acción de Ecopetrol, listada por 10 años en la Bolsa de Valores de Colombia, ha motivado a los dirigentes del mercado de capitales a pensar en nuevos negocios para atraer a otros inversionistas.

El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, lanzó una idea para seguir fortaleciendo el negocio bursátil en la siguiente década. “Hay una propuesta para mejorar el servicio y la atención a los pequeños inversionistas. Ha habido quejas en el mercado porque invitamos a un montón de personas a vincularse a la empresa, a vincularse a Ecopetrol, pero realmente el mercado (bursátil) no estaba adecuado para atender a todos estos inversionistas”, indicó.

La idea es que muchos más colombianos ingresen al mercado bursátil. Para abrir esa puerta se ha planteado la creación de la figura del microinversionista, un programa dirigido a aquellas personas que no tienen la capacidad de invertir miles de millones de pesos. Córdoba explicó que se busca que las cargas operativas y regulatorias sean muchos menores para estos pequeños actores del negocio bursátil, lo que permite alinear los costos a la industria y, de esa manera, facilitar el acceso de estos nuevos inversionistas.

El escenario era el más propició porque durante la celebración de los 10 años de la acción de Ecopetrol en Bolsa estaban los representantes del mercado y miembros de la junta directiva de la estatal petrolera. A unos y otros compete la inquietud de Córdoba.

Desde la presidencia de la Bolsa se ha estado evaluando la situación. “Tenemos un enorme compromiso para resolver ese problema de una vez por todas. Queremos ayudarles a los inversionistas, a Ecopetrol y a las firmas comisionistas de bolsa que tienen problemas operativos y de costos”, dijo Córdoba.

El dirigente de la bolsa recordó que en un estudio interno realizado con Deceval (Depósito Centralizado de Valores de Colombia), puede costar entre $50.000 y $60.000 anuales administrar un inversionista que no mueve su inversión. “Si yo tengo un millón de inversionistas completamente pasivos, no invierten y no mueven sus acciones, a la industria le cuesta entre $50.000 y $60.000 millones año. Es un costo muy alto y tenemos que resolver ese problema con mejoras regulatorias y operativas”.

Por ahora se exploran fórmulas para hacer una administración centralizada de las cuentas de los inversionistas que no mueven sus acciones, para que los costos de administración sean más bajos y adecuar la normativa con el Gobierno para que no se le exija al administrador una carga operativa y administrativa tan onerosa en inversionistas que no han vuelto a mover sus acciones y sólo quieren cobrar los dividendos. “Es como adecuar el sistema regulatorio para esos pequeños inversionistas”, señaló el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia.

Córdoba señaló que se busca crear el concepto de la micro inversión. “Para cierto tamaño de inversionistas que las cargas normativas no sean tan onerosas porque eso los ahuyenta. Es adecuar la normativa a esos pequeños para que no sea tan costoso ni tan difícil y eso facilite que las personas se puedan vincular”.

El presidente de Acciones & Valores, Rafael Aparicio Escallón, reconoció que “todos tenemos un problema que se llama los pequeños accionistas de Ecopetrol. Un accionista de 1.000 acciones que no las mueve hace 10 años resulta que le vale una cantidad de cosas que yo le cobro como corredor de bolsa, entonces le está saliendo más caro que mantener esas acciones que salir a venderlas”.

La idea es que para la siguiente asamblea de Ecopetrol sea una realidad esta propuesta y que esté ya en operación.