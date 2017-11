Amazon lanza discretamente marca propia de ropa deportiva

Bloomberg.

La firma está vendiendo al menos dos nuevas líneas de productos, Rebel Canyon y Peak Velocity, que compiten contra Nike Inc. y Lululemon Athletica Inc.

La expansión de Amazon.com Inc. en indumentaria deportiva con una marca propia ha comenzado a aparecer en su sitio web, un hecho que generará una nueva competencia para Nike Inc. y Lululemon Athletica Inc.

Amazon ahora está vendiendo al menos dos nuevas líneas de productos, Rebel Canyon y Peak Velocity, que parecen ser marcas internas, de acuerdo con un análisis de la firma de inteligencia empresarial L2 Inc.

El gigante del comercio electrónico está agregando indumentaria para hacer ejercicio como parte de un esfuerzo para llenar vacíos en sus líneas de productos, en lugar de depender de grandes marcas deportivas para ofrecer estos productos en su plataforma, según Cooper Smith, analista de L2 .

"Amazon no va a esperar a que las marcas vendan en su sitio, va a hacer su propia marca privada", dijo en una entrevista Smith, quien maneja la investigación de Amazon en L2. Los nombres fueron registrados por la oficina de James Struthers, un abogado de propiedad intelectual que ha sido asociado con aplicaciones anteriores de Amazon, dijo Smith.

Amazon, con sede en Seattle, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Rebel Canyon ofrece pantalones, sudaderas y shorts para hombres, a menudo con un precio inferior a US$30. La línea se describe en Amazon como "una forma de vida" y "estilo que usarás de forma regular". La marca también incluye algunas prendas de descanso para mujeres.

Peak Velocity, mientras tanto, tiene prendas más caras, como una chaqueta con capucha de US$79 y pantalones para trotar de US$59. Las descripciones resaltan las características técnicas de la indumentaria, incluida la absorción de la humedad y la transpirabilidad.

Las marcas tienen reseñas de clientes que datan de fines de julio, pero muchas de ellas datan de octubre. Muchas de las reseñas están etiquetadas como Amazon Vine, que proporciona productos gratuitos a personas seleccionadas, a menudo antes de que los artículos sean ampliamente lanzados.