Apple elegiría a Goldman Sachs para emitir tarjeta de crédito

Bloomberg.

Goldman Sachs Group Inc. emitirá la nueva tarjeta de crédito de marca conjunta de Apple Inc., según una persona al tanto del tema, ahora que el banco de inversión profundiza su campaña para penetrar en las finanzas de consumo.

El arreglo de Goldman Sachs con Apple sustituiría el acuerdo anterior que tenía el gigante de la tecnología con Barclays Plc, dijo la persona, quien solicitó que no se la identificara discutiendo planes internos. Las dos empresas todavía están desarrollando el producto, según la fuente.

Goldman Sachs planea incursionar con más fuerza en el mundo de las tarjetas de crédito con dos marcas, un espacio que se ha vuelto cada vez más competitivo a medida que los bancos aumentan las recompensas para ganar negocios con minoristas. La empresa anda expandiéndose a las finanzas de consumo con su nueva unidad, Marcus, una iniciativa encabezada por Harit Talwar, el exdirector de la división de tarjetas de Discover Financial Services para Estados Unidos.

Recientemente, Goldman Sachs contrató a Scott Young y a Anand Sivadasan, que habían negociado asociaciones para crear tarjetas de crédito de marca conjunta para Citigroup Inc., y a Shailesh Mendonca, un ejecutivo de marketing digital de Capital One Financial Corp.

Portavoces de Goldman Sachs, Apple y Barclays no quisieron hacer comentarios. The Wall Street Journal informó sobre la nueva asociación el jueves, agregando que podría lanzarse una tarjeta el año que viene.

Recompensas

Barclays ofrece a los titulares de sus tarjetas tres puntos por cada dólar que gasten en productos de Apple, dos puntos por cada dólar que gasten en restaurantes y un punto por cada dólar que gasten en las demás compras. Para las compras superiores a US$999, Barclays también ofrece 18 meses de financiamiento sin interés.

Apple viene expandiéndose por las finanzas mediante Apple Pay, que permite a los usuarios cargar sus tarjetas de débito y crédito en una billetera digital y pagarla con su celular. Desde que se estrenó en 2014, el servicio atrajo unos 86 millones de clientes, según Juniper Research. El año pasado, el gigante de la tecnología lanzó Apple Pay Cash, una plataforma de pagamentos entre personas que le permite a Apple competir con Venmo, de PayPal Holdings Inc.

Los comerciantes están tardando en adoptar Apple Pay; solo el 35 % afirmó que acepta el servicio en una encuesta realizada en 2018 por Kount. Esta cifra se compara con un 64 % de los comerciantes que dijo que acepta PayPal, considerado el líder en billeteras digitales con 237 millones de usuarios.