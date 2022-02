Apple lanzará función de pago ‘Tap to Pay’; competirá con Square

La nueva opción permitirá a los vendedores aceptar pagos a través de Apple Pay, tarjetas de crédito y billeteras digitales. Foto: Archivo

Apple Inc. planea lanzar la esperada función Tap to Pay en el iPhone a fines de este año, lo que ofrecerá a los comercios una alternativa a la tecnología de Square de Block Inc.

La opción permitirá a los vendedores aceptar pagos a través de Apple Pay, tarjetas de crédito y billeteras digitales sin necesidad de hardware adicional, informó la compañía en un comunicado. El sistema se basa en la comunicación de campo cercano, o NFC. El plan de Apple, que fue informado previamente por Bloomberg, causó una caída de hasta un 3,3% en las acciones de Block el martes tras el anuncio.

“Tap to Pay en el iPhone proporcionará a las empresas una manera segura, privada y fácil de aceptar pagos sin contacto y desbloquear nuevas experiencias de pago”, dijo en el comunicado Jennifer Bailey, vicepresidenta de Apple Pay y Apple Wallet.

Stripe Inc. será la primera plataforma de pago en ofrecer la función a los clientes, con otras que se sumarán durante el año. “Ya sea que es un vendedor de un minorista de internet o un empresario individual, pronto podrá aceptar pagos sin contacto en un dispositivo que ya está en su bolsillo: su iPhone”, dijo en el comunicado Billy Alvarado, director comercial de Stripe.

Apple ha estado trabajando en la nueva función desde 2020, cuando pagó alrededor de US$100 millones por una startup canadiense llamada Mobeewave que desarrolló una tecnología para que los teléfonos inteligentes aceptaran pagos con el toque de una tarjeta de crédito.